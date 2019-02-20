Проблемы крымских портов оккупанты попытаются решить продажей судов
|11:21 13.03.2019
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|Крым
"Правительство" оккупированного Крыма обещает выделить 240 млн рублей на финансовую помощь госпредприятию «Крымские морские порты».
Об этом на встрече с руководством и представителями профсоюзов предприятия заявил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, пишет Крыминформ.
Сообщается, что из "республиканского" бюджета будет оказана финансовая помощь на заработную плату сотрудников. Аксенов пообещал, что в течение месяца предприятию будет выделено 240 млн рублей для этих целей.
Кроме того, в ходе встречи с коллективом были определены "источники дополнительных доходов".
По словам Аксенова, в конце третьего квартала 2019 года необходимо завершить все процедуры продажи аварийных, не подлежащих восстановлению судов, за счет чего можно снизить расходы на их содержание.
Он также сообщил о планах по углублению дна у причальных стенок.
«Обсудили вопрос необходимости углубить дно вблизи причальных стенок, поскольку произошло заиливание территорий и некоторые суда не могут подходить к причалам. Кроме того, гидрографию поддержим. Здесь нужен отдельный план действий», – заявил "глава" оккупированного Крыма.
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