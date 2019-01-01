Російські цивільні судна займаються розвіддіяльністю - Департамент зовнішньої розвідки Естонії

10:11 13.03.2019 0 комментариев Россия

Департамент зовнішньої розвідки Естонії відзначає, що потенційну загрозу безпеці становлять і російське громадянське судноплавство, вказуючи на незвичайні дії російських цивільних судів, які намагаються заходити в зони, де інші країни проводять навчання, або в закриті для судноплавства по військовим міркувань зони.

"Частішають спроби увійти без дозволу в територіальні води інших країн під приводом пошуку укриття від шторму або ремонту. Така поведінка чітко відрізняється від інших звичайних цивільних суден", - йдеться в доповіді Служби зовнішньої розвідки Естонії, повідомляє ERRi. 

Всі ті, хто ходить під російським прапором судна, що належать держустановам або підприємствам, перебувають на обліку як мобілізаційний резерв, на навчаннях відпрацьовується їх переоснащення під допоміжні судна для ВМФ, а члени суднових команд досі в обов'язковому порядку проходять курс бойової підготовки.

Як повідомлялося раніше: Естонія попередила про загрозу війни Росії і НАТО.



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