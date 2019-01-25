Естонія попередила про загрозу війни Росії і НАТО

09:51 13.03.2019 0 комментариев Россия

Єдина серйозна загроза безпеки для Естонії виходить від Росії, збройні сили якої практикуються для значного військового конфлікту з НАТО. 

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на доповідь Служби зовнішньої розвідки Естонії.

Зокрема, зауважує розвідка Естонії, загальний порядок російських військових навчань і їх сценарії не змінювався, незважаючи на події в Грузії, в Україні, в Сирії, а також санкції і розгортання сил НАТО в Прибалтиці і Польщі.

"Наша оцінка полягає в тому, що, якщо щось несподіване трапиться з президентом Олександром Лукашенко особисто або його режимом, буде великий ризик швидких воєнних дій з боку Росії, щоб перешкодити перетворенню Білорусії в демократично прозахідну країну", - попереджає естонська розвідка.

У доповіді підкреслюється, що Естонія є членом НАТО, і для Росії атакувати альянс з боку прибалтійських країн буде легше.

"З точки зору військового планування Росія не розглядає Естонію як кінцеву мету, але дивиться на неї як на частину НАТО. Тому Естонія повинна бути готова до військового вторгнення з боку Росії, навіть якщо конфлікт між Росією і НАТО розпочнеться в будь-якій іншій точці світу", - наголошується в доповіді.

Нагадаємо, 20 лютого голова відділу з оборонних інвестицій відомства Естонії Кусти Сальм заявив, що Міністерство оборони Естонії веде підготовку до війни.

Зазначимо, міністр оборони Норвегії, Франк Бакке-Йенсен заявив, що агресивна поведінка Росії ставить під загрозу міжнародну безпеку і стабільність, що робить можливим виникнення нової війни в Європі.

Він заявив, що найбільша небезпека йде від Росії, яка цілеспрямовано намагається підірвати єдність Заходу і міжнародне співробітництво у власних інтересах, використовуючи для цього військові та економічні інструменти тиску.

 



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