Большой десантный корабль оккупантов отработал артиллерийские стрельбы в Черном море
|11:01 13.03.2019
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|Крым
Экипаж большого десантного корабля Черноморского флота страны-агрессора «Орск» выполнил комплекс артиллерийских стрельб в Черном море.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, передает Крыминформ.
В сообщении сказано, что при отработке действий по поддержке высадки морского десанта на побережье экипаж десантного корабля выполнил стрельбу из артиллерийской установки по береговым целям, имитирующим огневые точки противника, а затем отработал действия по отражению средств воздушного нападения условного противника.
Кроме этого, в рамках учений экипаж «Орска» отработал задачу по уничтожению имитатора плавающей морской мины.
Отмечается, что следующим этапом подготовки экипажа станет «совершенствование организации погрузки в твиндек корабля боевой техники и личного состава подразделений морской пехоты». Также будет отработана высадка морского десанта на необорудованном побережье.
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