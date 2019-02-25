Экипаж большого десантного корабля Черноморского флота страны-агрессора «Орск» выполнил комплекс артиллерийских стрельб в Черном море.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, передает Крыминформ.

В сообщении сказано, что при отработке действий по поддержке высадки морского десанта на побережье экипаж десантного корабля выполнил стрельбу из артиллерийской установки по береговым целям, имитирующим огневые точки противника, а затем отработал действия по отражению средств воздушного нападения условного противника.

Кроме этого, в рамках учений экипаж «Орска» отработал задачу по уничтожению имитатора плавающей морской мины.

Отмечается, что следующим этапом подготовки экипажа станет «совершенствование организации погрузки в твиндек корабля боевой техники и личного состава подразделений морской пехоты». Также будет отработана высадка морского десанта на необорудованном побережье.