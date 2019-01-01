Турция приостанавливает полеты «Боингов» модели 737 MАХ

10:41 13.03.2019 0 комментариев Турция

Турция приостанавливает полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 в рамках мер по обеспечению безопасности воздушного движения.

Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, передает Анадолу.

Согласно информации, полеты не будут осуществляться до «принятия очередного решения» по данному вопросу.

Отмечается, что в настоящее время Главное управление гражданской авиации Турции изучает причины двух авиакатастроф с участием упомянутых воздушных судов.

Ранее в Эфиопии разбился Boeing 737-8 MAX, выполняющий рейс Аддис-Абеба-Найроби. На борту самолета находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Авиакатастрофа унесла жизни граждан 35 стран, в том числе Кении, Канады, Эфиопии, России, Китая, США, Великобритании, Франции, Индии, Словакии, Австрии, Швеции, Марокко, Испании, Польши, Израиля и других. 



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