Пентагон запросив сотні мільйонів для Збройних сил України
|10:21 13.03.2019
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|Украина
США в 2020 фінансовому році планують виділити 250 млн доларів Україні на підтримку армії та спецслужб.
Про це йдеться в проекті бюджету Пентагону, повідомляє УНІАН.
Кошти планується виділити в рамках так званої «Європейської ініціативи стримування».
«Бюджетний запит на 2020 фінансовий рік включає 250 млн доларів на сприяння та підтримку військ і сил нацбезпеки України, а також на заміну озброєння і оборонних коштів, наданих уряду України з арсеналу Сполучених Штатів», - наголошується в документі.
У грудні 2018 року Держдепартамент США після конфлікту біля Керченської протоки вирішив виділити Україні додатково 10 млн доларів.
Передбачається, що ці гроші будуть витрачені на фінансування української армії, а також на «подальше нарощування військово-морського потенціалу».
Як повідомлялося раніше, на сайті Білого дому опублікований проект бюджету США на 2020-й фінансовий рік, згідно з яким американський президент Дональд Трамп пропонує збільшити витрати Пентагону на 5% і встановити на рівні 718 млрд доларів (що на 33 млрд більше, ніж у 2019 році).
Загальний обсяг видатків у проекті бюджету - $4,74 трлн, проти $ 4,5 трлн в 2019 році.
Доходи бюджету вказані на рівні $3,64 трлн, таким чином, очікуваний дефіцит складе $1,1 трлн.
З цих коштів, $500 млн пропонується виділити на "боротьбу зі згубним впливом Росії в Європі, Євразії та Центральній Азії".
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