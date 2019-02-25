США в 2020 фінансовому році планують виділити 250 млн доларів Україні на підтримку армії та спецслужб.

Про це йдеться в проекті бюджету Пентагону, повідомляє УНІАН.

Кошти планується виділити в рамках так званої «Європейської ініціативи стримування».

«Бюджетний запит на 2020 фінансовий рік включає 250 млн доларів на сприяння та підтримку військ і сил нацбезпеки України, а також на заміну озброєння і оборонних коштів, наданих уряду України з арсеналу Сполучених Штатів», - наголошується в документі.

У грудні 2018 року Держдепартамент США після конфлікту біля Керченської протоки вирішив виділити Україні додатково 10 млн доларів.

Передбачається, що ці гроші будуть витрачені на фінансування української армії, а також на «подальше нарощування військово-морського потенціалу».

Як повідомлялося раніше, на сайті Білого дому опублікований проект бюджету США на 2020-й фінансовий рік, згідно з яким американський президент Дональд Трамп пропонує збільшити витрати Пентагону на 5% і встановити на рівні 718 млрд доларів (що на 33 млрд більше, ніж у 2019 році).

Загальний обсяг видатків у проекті бюджету - $4,74 трлн, проти $ 4,5 трлн в 2019 році.

Доходи бюджету вказані на рівні $3,64 трлн, таким чином, очікуваний дефіцит складе $1,1 трлн.

З цих коштів, $500 млн пропонується виділити на "боротьбу зі згубним впливом Росії в Європі, Євразії та Центральній Азії".



