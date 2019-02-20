Палата представителей США одобрила три законопроекта, направленные против президента Владимира Путина и российских властей.

Передает Коммерсантъ со ссылкой на АР. Все документы были поддержаны республиканцами практически единогласно.

В частности, был принят законопроект, обязывающий Нацразведку США раскрыть доходы президента России. Открытый доклад о личном капитале и активах Владимира Путина должен быть подготовлен в течение 180 дней после принятия документа. Акцент в расследовании должен быть сделан на поиске «подставных» или посреднических структур, которые российский президент использует для сокрытия какой-либо информации.

Кроме того, одобренные законодательные инициативы касаются запрета признания суверенитета России над оккупированным Крымом, а также противостояния «российским пропагандистским кампаниям» (KREMLIN Act). Последний подразумевает оценку действий со стороны России, угрожающих США и странам-членам НАТО.

Также члены палаты выступили за привлечение к ответственности виновных в убийстве российского лидера оппозиции Бориса Немцова (.pdf), застреленного 27 февраля 2015 года недалеко от Кремля.

Соответствующая резолюция обязывает госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина применить санкции в рамках «Глобального закона Магнитского» в отношении лиц, которые будут определены как причастные к убийству.

Вопрос о привлечении виновных к ответственности должен подниматься «при всех контактах» с членами российского правительства.

В ближайшее время документы поступят на рассмотрение в Сенат, контролируемый Республиканской партией.