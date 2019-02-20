Палата представителей США обязала Нацразведку раскрыть доходы Путина
|08:41 13.03.2019
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|Россия
Палата представителей США одобрила три законопроекта, направленные против президента Владимира Путина и российских властей.
Передает Коммерсантъ со ссылкой на АР. Все документы были поддержаны республиканцами практически единогласно.
В частности, был принят законопроект, обязывающий Нацразведку США раскрыть доходы президента России. Открытый доклад о личном капитале и активах Владимира Путина должен быть подготовлен в течение 180 дней после принятия документа. Акцент в расследовании должен быть сделан на поиске «подставных» или посреднических структур, которые российский президент использует для сокрытия какой-либо информации.
Кроме того, одобренные законодательные инициативы касаются запрета признания суверенитета России над оккупированным Крымом, а также противостояния «российским пропагандистским кампаниям» (KREMLIN Act). Последний подразумевает оценку действий со стороны России, угрожающих США и странам-членам НАТО.
Также члены палаты выступили за привлечение к ответственности виновных в убийстве российского лидера оппозиции Бориса Немцова (.pdf), застреленного 27 февраля 2015 года недалеко от Кремля.
Соответствующая резолюция обязывает госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина применить санкции в рамках «Глобального закона Магнитского» в отношении лиц, которые будут определены как причастные к убийству.
Вопрос о привлечении виновных к ответственности должен подниматься «при всех контактах» с членами российского правительства.
В ближайшее время документы поступят на рассмотрение в Сенат, контролируемый Республиканской партией.
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