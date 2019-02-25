У США прокоментували призначення експертизи полоненим українським морякам
|09:21 13.03.2019
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|Крым
Росія, замість проведення психіатричних експертиз стосовно українських військовополонених моряків, має негайно звільнити їх та всіх українських політв’язнів.
Про це наголосили у посольстві США в Україні на сторінці у Twitter, передає УНН.
“Замість того, щоб проводити психіатричні експертизи стосовно українських моряків, що порушує їхні права, Росія має негайно звільнити всіх українських моряків і всіх українських політв’язнів”, — наголосили в посольстві.
Дипломати зазначили, що глибоко стурбовані ставленням Росії до несправедливо затриманих нею українців.
Як повідомлялося раніше, 7 березня ФСБ призначило психіатричну експертизу Василю Сороці та Віктору Безпальченко.
Пізніше ФСБ призначила проведення психолого-психіатричної експертизи ще трьом українським морякям, полонених після атаки українських військових суден в листопаді 2018 року.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.
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