Росія, замість проведення психіатричних експертиз стосовно українських військовополонених моряків, має негайно звільнити їх та всіх українських політв’язнів.

Про це наголосили у посольстві США в Україні на сторінці у Twitter, передає УНН.

“Замість того, щоб проводити психіатричні експертизи стосовно українських моряків, що порушує їхні права, Росія має негайно звільнити всіх українських моряків і всіх українських політв’язнів”, — наголосили в посольстві.

Дипломати зазначили, що глибоко стурбовані ставленням Росії до несправедливо затриманих нею українців.

Як повідомлялося раніше, 7 березня ФСБ призначило психіатричну експертизу Василю Сороці та Віктору Безпальченко.

Пізніше ФСБ призначила проведення психолого-психіатричної експертизи ще трьом українським морякям, полонених після атаки українських військових суден в листопаді 2018 року.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.