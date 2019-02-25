ООН заявило, що затримані в РФ українські моряки можуть вважатися військовополоненими
|09:01 13.03.2019
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|Крым
Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявило, що члени екіпажів українських суден, затримані владою Російської Федерації в Керченській протоці 25 листопада 2018 року, можуть вважатися військовополоненими та перебувати під захистом згідно Третьої Женевської конвенції.
Про це йдеться у доповіді УВКПЛ ООН, оприлюдненій на сайті організації, передає УНН.
"УВКПЛ зазначає також, що члени екіпажів українських суден, затримані владою Російської Федерації в Керченській протоці 25 листопада 2018 року, можуть вважатися військовополоненими та перебувати під захистом згідно Третьої Женевської конвенції", - йдеться в звіті.
У ньому зазначається також, що Російська Федерація, окупаційна держава у Криму, досі не надала УВКПЛ доступу на півострів згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 68/262 щодо територіальної цілісності України та резолюціями Генеральної Асамблеї ООН 71/205, 72/190 і 73/263.
"Російська Федерація продовжує застосовувати свої закони всупереч міжнародному гуманітарному праву, яке поширюється на окупаційну державу, результатом чого є тяжкі порушення прав людини, які непропорційно сильно впливають на кримських татар", - наголосили в Управлінні.
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