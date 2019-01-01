Начало поставок газа в Европу по TANAP запланировано на июль

10:01 13.03.2019 0 комментариев Азербайджан

Начало поставок газа в Европу по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) запланировано на первое июля 2019 года.

Об этом сказал журналистам гендиректор компании TANAP Салтук Дузйол в приграничной с Грецией турецкой провинции Эдирне, сообщает Анадолу.

 По его словам, к тестовым работам в преддверии начала поставок газа в Европу планируется приступить после 15 апреля.

На конец февраля в рамках проекта TANAP завершено 98 процентов работ, отметил гендиректор. 

С 30 июня 2018-го по 28 февраля 2019 года в Турцию по TANAP поступило 1,25 миллиарда кубометров газа, к июню нынешнего года этот показатель вырастет до двух миллиардов кубометров, а к концу года - до четырех миллиардов кубометров, сказал Дузйол.

По его словам, на сегодняшний день пропускная способность TANAP составляет 16 миллиардов кубометров газа в год.

Благодаря строительству новых компрессорных станций этот показатель вырастет до 24 миллиардов кубометров в год, и в будущем планируется вывести газопровод на проектную мощность в 31 миллиард кубометров газа в год, сказал Дузйол.

Гендиректор сообщил, что стоимость проекта первоначально составляла 11,77 миллиарда долларов, но благодаря экономии этот показатель удалось сократить до семи миллиардов долларов.

Общая протяженность TANAP составляет 1850 километров. Трубопровод строится до приграничного с Грецией района Ипсала в турецкой провинции Эдирне, где он будет подключен к Трансадриатическому газопроводу (TAP).  Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубометров газа в год.

Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу.

На первом этапе турецкая компания BOTAŞ до июня 2019 года сможет закупать два миллиарда кубометров газа в год. Этот показатель будет увеличен на два миллиарда кубометров в год и достигнет шести миллиардов кубометров в 2021 году.

В проекте TANAP 51 процент принадлежит ЗАО «Южный газовый коридор», семь процентов - SOCAR Turkey Energy A.Ş, дочерней компании SOCAR, 30 процентов – BOTAŞ и 12 процентов - BP.



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