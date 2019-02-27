Нижня палата американського Конгресу у вівторок переважною більшістю голосів прийняла проект закону, що на законодавчому рівні заперечує спроби РФ анексувати Кримський півострів.

Про це йдеться в повідомленні Посольства України в США на офіційній сторінці в мережі Facebook, передає Укрінформ.

«Палата представників Конгресу США схвалила проект закону, який визначає політикою США невизнання суверенітету Російської Федерації над Кримом, його повітряним простором чи територіальними водами»,- зазначається в повідомленні.

Законопроект підтримали 427 законодавців (із загальної кількості 435 конгресменів з правом голосу).

Водночас вказується, що документ містить, у тому числі, заборону федеральним відомствам та агентствам США «здійснювати будь-які дії або надавати будь-яку підтримку, яка може трактуватися як така, що суперечить згаданій політиці США».