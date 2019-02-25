ФСБ відправляє на психіатричну експертизу ще трьох українських моряків

08:01 13.03.2019 0 комментариев Крым

Слідче управління ФСБ Росії призначило психолого-психіатричну експертизу ще трьом українським військовополоненим морякам - В'ячеславу Зінченку, Андрію Драчу та Володимиру Терещенку.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook, передає  Укрінформ.

"Сьогодні Слідче управління ФСБ Росії призначило проведення експертизи ще відносно трьох військовополонених українських моряків. Усього станом на сьогодні цю експертизу призначено стосовно 14 військовополонених", - пише Полозов.

Про призначення експертизи стало відомо під час проведення слідчих дій відносно військовополонених українських моряків В'ячеслава Зінченка, Андрія Драча та Володимира Терещенка.

За словами Полозова, сторона захисту наполягає на забезпеченні присутності адвоката при проведенні цієї експертизи.

Як повідомлялося раніше, 25 листопада 2018 року російські силовики захопили два катери і буксир ВМС Збройних сил України в Керченській протоці, в результаті чого 24 військовослужбовці потрапили у полон. Згодом їх вивезли до Москви, більшість із них тримають у СІЗО "Лефортово".

15 і 16 січня один з московських судів прийняв рішення продовжити арешт українських моряків до кінця квітня.

У РФ під час слідчих дій відносно 14 військовополонених моряків стало відомо, що захоплених українців, всупереч міжнародним законам, збираються відправити на психолого-психіатричну експертизу.



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