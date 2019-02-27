Міністр закордонних справ (МЗС) Австрії Карін Кнайссль закликала РФ звільнити захоплених біля Керченської протоки українських моряків, а також українських політв'язнів Олега Сенцова та Володимира Балуха.

Про це вона заявила під час спільної прес-конференції у Москві з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, повідомляє Укрінформ.

Кнайссль наголосила на важливості переговорного шляху для врегулювання конфлікту в Україні, закликавши "усі причетні сторони проявити політичну волю".

"Австрія висловлює жаль з приводу військової ескалації в Керченській протоці 25 листопада. І в цьому зв’язку ми продовжуємо закликати до звільнення 24 українських моряків та захоплених кораблів. І також йдеться про звільнення незаконно затриманих українських громадян, включаючи Олега Сенцова та Володимира Балуха", - заявила вона.

Європейський суд з прав людини повернув статуспріоритетного справі за скаргою українських політв'язнів в РФ Олега Сенцова і Олександра Кольченко. До цього Міністерство юстиції РФ запропонувало Європейському суду з прав людини відкласти обмін документами за скаргою засудженого в Росії Сенцова.

Відзначимо, що Державний департамент США, Європейський Союз, Литва, ООН, Швеція, Британія, Чехія, ПАРЄ неодноразово закликали РФ звільнити Сенцова.

Загалом у Росії та анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них журналіст Укрінформу Роман Сущенко, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму - нібито за шпигунство.