В оккупированном Крыму гибнут дельфины – с каждым месяцем всё больше. Причину еще предстоит выяснить

20:41 12.03.2019 0 комментариев Крым

С начала года на оккупированном крымском побережье нашли 10 трупов дельфинов всех трех видов, обитающих в Черном и Азовском морях.

Как рассказали РИА «Новый День» морские биологи Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море», в январе было зафиксировано 3 случая, в феврале – 4, а за 7 дней марта уже 3.

«Обнаружены 4 афалины, 4 азовки и 2 белобочки. Один дельфин был найден в Судакском районе, 3 – в Феодосийском, 1 – в Ялте, 4 – в Севастопольском районе и 1 – в Евпаторийском. У одного животного зафиксированы признаки попадания в орудия лова рыбы – отсечен хвостовой плавник (это афалина). Еще у двух дельфинов были отмечены серьезные признаки истощения и, вероятнее, всего они погибли вследствие заболевания. Остальные тела находились на стадии разложения, не позволяющей визуально определить возможную причину гибели. В основном найденные животные были взрослыми, детенышей среди них не было», – уточнили в организации, добавив, что резкий скачок с последующими пиковыми значениями ожидается в конце марта – начале апреля и до конца июля.

По неутешительным прогнозам морских биологов, среди жертв в большом количестве появятся и малыши.

Дело в том, что в это время период рождения и выкармливания новорожденных совпадает с промысловым ловом рыбы.

«К примеру, в прошлом году пиковым месяцем был май (найдено 173 китообразных) и июль (найдено 86 китообразных), когда в море шел активный лов рыбы, в частности камбалы. Как минимум у 86 из обнаруженных дельфинов были зафиксированы прямые признаки попадания в орудия лова рыбы, еще у 31 – подозрения на них. Важно учитывать, что тела, которые сильно разложились, не позволяют обнаружить на них следы от сетей. Кроме того, большинство погибших животных тонут, так и не достигая берега.

Таким образом, даже хорошо организованный мониторинг позволяет увидеть лишь верхушку айсберга.

Всего за время существования сети мониторинга с апреля 2017-го года мы зафиксировали 694 случая выбросов дельфинов на берег. За 2018 год мы провели 42 выезда, зафиксировали выбросы 459 китообразных, 14 из них выбросились живыми или были найдены в тяжелом состоянии в акватории вблизи берега.

60% от общего количества составили азовки, 17% – афалины, 8% – белобочки. В 15% случаев вид не был определен в связи с высокой степенью разложения тела. Мы отобрали более 120 различных проб», – рассказали морские биологи организации.

По их словам, лидером по числу мертвых находок остается Севастополь. А среди причин гибели, помимо смерти в сетях, вирусы и болезни, которым морские млекопитающие очень подвержены (воспаление легких для них не редкость), бескормица.

К примеру, в Балаклаве белобочки в поисках пропитания демонстрируют несвойственное им поведение – подплывают очень близко к берегу и даже откровенно попрошайничают. А в прошлом году случилось необъяснимое – в зимние и весенние месяцы не было ежегодной сезонной миграции рыбы, за которой приходят дельфины. Животным пришлось голодать.

Как уже сообщалось, плохая экология моря также негативно сказывается на китообразных. В подкожном жире найденных мертвых дельфинов концентрации пестицидов. попадающих в организм морских млекопитающих вместе с рыбой, зашкаливают. Если животное начинает терять вес, то происходит резкое и быстрое отравление организма.

Шумовое загрязнение водного пространства убить напрямую (если дельфин, конечно, не попадает под винт катера или моторной лодки), конечно, не может, но замедляет процесс выздоровления и реабилитации, так как очень утомляет животных. Все эти факторы могут выступать как по одиночке, так и в комплексе. Морские биологи не исключают наличие и других причин, которые еще предстоит выяснить.

 



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