У Єврокомісії розкритикували Румунію через непроведення судової реформи
|20:21 12.03.2019
|0 комментариев
|Румыния
У Європейській комісії розкритикували Румунію за відсутність прогресу у проведенні судової реформи.
Про це повідомляє Romania Insider, повідомляє Європейська Правда.
Перший віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс заявив, що не бачить прогресу у здійсненні Румунією обіцяної реформи з часу останньої доповіді ЄС в рамках Механізму співробітництва та верифікації (CVM) минулої осені.
CVM – спеціальний механізм, створений Єврокомісією для Болгарії та Румунії з метою реалізації судової реформи та боротьби з корупцією в країнах.
Тіммерманс зазначив: єдине, що він побачив – це те, що Румунія відхилила звіт, та наголосив, що прогрес – необхідний.
Його коментарі пролунали після того, як прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчіле оголосила, що обговорить з Тіммермансом створення спільного комітету у складі експертів румунського уряду та європейських експертів для детального аналізу звітів CVM. Денчіле додала, що сам механізм CVM є дискримінаційним інструментом.
Тіммерманс повідомив, що представив документ, в якому викладаються питання, які необхідно вирішити в рамках CVM, прем'єр-міністру Денчіле. За його словами, групи експертів зберуться разом для обговорення усіх пунктів.
"У дусі співробітництва я хочу вирішити ці проблеми, але я хочу чітко заявити, що ці питання дуже серйозні, і ми хочемо бачити прогрес. Будемо сподіватися, що ми дійдемо згоди завтра або післязавтра, але тепер ми повинні інвестувати в ці відносини, і бути впевненими, що доб'ємося прогресу", - сказав Тіммерманс.
"Розмірковуючи над прийняттям нового законодавства, чому б не попросити поради у незалежного органу з величезним досвідом, Венеціанської комісії, щоб уникнути неправильних кроків?" - додав він.
Відповідаючи на питання про ймовірність активізації статті 7 Договору про ЄС проти Румунії, тіммерманс уникнув прямої відповіді, але сказав, що CVM дає Єврокомісії можливість врегулювати проблеми альтернативними способами.
Ещё на эту тему:
Уряд Румунії надзвичайним указом змінив судове законодавство
В Еврокомиссии заявили о регрессе румынского правосудия
ЕС критикует Румынию за противоречивую судебную реформу
Сенат Румынии проголосовал за скандальную судебную реформу
Румынские судьи просят защитить их от журналистов
Еврокомиссия считает, что Румынии еще предстоит работать для превращения в правовое государство
Конституционный суд Румынии лишен права проверки конституционности решений обеих палат парламента