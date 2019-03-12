У Європейській комісії розкритикували Румунію за відсутність прогресу у проведенні судової реформи.

Про це повідомляє Romania Insider, повідомляє Європейська Правда.

Перший віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс заявив, що не бачить прогресу у здійсненні Румунією обіцяної реформи з часу останньої доповіді ЄС в рамках Механізму співробітництва та верифікації (CVM) минулої осені.

CVM – спеціальний механізм, створений Єврокомісією для Болгарії та Румунії з метою реалізації судової реформи та боротьби з корупцією в країнах.

Тіммерманс зазначив: єдине, що він побачив – це те, що Румунія відхилила звіт, та наголосив, що прогрес – необхідний.

Його коментарі пролунали після того, як прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчіле оголосила, що обговорить з Тіммермансом створення спільного комітету у складі експертів румунського уряду та європейських експертів для детального аналізу звітів CVM. Денчіле додала, що сам механізм CVM є дискримінаційним інструментом.

Тіммерманс повідомив, що представив документ, в якому викладаються питання, які необхідно вирішити в рамках CVM, прем'єр-міністру Денчіле. За його словами, групи експертів зберуться разом для обговорення усіх пунктів.

"У дусі співробітництва я хочу вирішити ці проблеми, але я хочу чітко заявити, що ці питання дуже серйозні, і ми хочемо бачити прогрес. Будемо сподіватися, що ми дійдемо згоди завтра або післязавтра, але тепер ми повинні інвестувати в ці відносини, і бути впевненими, що доб'ємося прогресу", - сказав Тіммерманс.

"Розмірковуючи над прийняттям нового законодавства, чому б не попросити поради у незалежного органу з величезним досвідом, Венеціанської комісії, щоб уникнути неправильних кроків?" - додав він.

Відповідаючи на питання про ймовірність активізації статті 7 Договору про ЄС проти Румунії, тіммерманс уникнув прямої відповіді, але сказав, що CVM дає Єврокомісії можливість врегулювати проблеми альтернативними способами.