Російський танкер "Механік Погодін" залишається заблокованим – рішення апеляційного суду

20:01 12.03.2019 0 комментариев Крым

Рішенням П’ятого апеляційного адміністративного суду у задоволенні апеляційної скарги позивача відмовлено, рішення Херсонського окружного адміністративного суду залишено без змін.

12 березня 2019 року в П’ятому апеляційному адміністративному суді (м. Одеса) відбулось судове засідання з розгляду апеляційної скарги АТ «Судохідної компанії «Волжське пароплавство» на рішення Херсонського окружного адміністративного суду від 03 грудня 2018 р. по справі № 2140/1776/18 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «В.Ф. ТАНКЕР» до Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України та Капітана Херсонського морського порту про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії, скасування рішень, повідомляє на своїй сторінці в Facebook Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим залучено до участі у справі у якості третьої особи без самостійних вимог на стороні відповідача.

Рішенням П’ятого апеляційного адміністративного суду у задоволенні апеляційної скарги позивача відмовлено, рішення Херсонського окружного адміністративного суду залишено без змін.

Дякуємо представникам державних органів за чітку правову позицію та дії щодо забезпечення державних інтересів.



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