"Понаехавшие" формируют около трети спроса на недвижимость в оккупированном Крыму

19:41 12.03.2019 0 комментариев Крым

Спрос на недвижимость в оккупированном Крыму остается высоким, несмотря на рост стоимости жилья, около 30% сделок приходится на жителей из регионов России.

"Покупают жилье россияне, переезжающие в Крым на постоянное место жительства с материковой части России, приобретают апартаменты и квартиры россияне для того, чтобы инвестировать денежные средства и посещать Крым в летнее время для оздоровления. Это примерно 30% сделок", - сказал во вторник, 12 марта, агентству "Интерфакс-Юг" так называемый "вице-премьер" оккупированного Крыма Евгений Кабанов, со ссылкой на данные застройщиков.

По информации Е.Кабанова, за пять лет стоимость квадратного метра в оккупированном Крыму увеличилась примерно в 2,5 раза. По его мнению, основной причиной роста являются изменения в строительном законодательстве, а не ввод Керченского моста, как утверждает ряд экспертов.

В аннексированном Севастополе спрос на жилье от жителей из регионов РФ выше, чем в среднем по оккупированному Крыму, уточнил, т.н. "президент" Союза строителей города Александр Лившиц.

"Статистика разделена на многоквартирные дома и ввод индивидуального жилья. Интерес к многоквартирному жилью можно оценить примерно 50 на 50, или даже 60 на 40 в пользу местных. То есть как минимум 40% жилья раскупается приезжими. И примерно 40 на 60 - индивидуальное жилье в пользу не местных", - отметил он.

По мнению А.Лившица, спрос на жилье в аннексированном Севастополе, в частности, подогревается искусственным ажиотажем. "Это ажиотаж, который поднимается рядом частных СМИ. Делаются странные заявления, что земли нет, стройки будут прекращены, воды нет. И люди стараются побыстрей что-то приобрести", - объяснил эксперт.

Лившиц согласен с мнением, что мост в оккупированный Крым не оказывает серьезного влияния на спрос в сфере недвижимости. "Все, кто хотел купить и имел такие суммы, тот и на самолете прилетел. Поэтому Керченский мост на покупку недвижимости, скорее всего, не оказывает существенного влияния", - добавил он.

Как сообщалось ранее, за последний год темпы роста стоимости вторичной недвижимости в оккупированном Крыму превысили московские вдвое. Стоимость квартир в среднем выросла на 14%, до 92 тысяч рублей за "квадрат". 



Ещё на эту тему:

11:21 13.03.2019
Проблемы крымских портов оккупанты попытаются решить продажей судов
18:41 12.03.2019
Увеличение содержания вредных веществ в воздухе отмечалось в четырех городах аннексированного полуострова с 4 по 11 марта
18:21 12.03.2019
Как оккупанты охраняют объекты Нафтогаза в Крыму / Фото
16:21 12.03.2019
Такого не було навіть в 90-е: Жителі окупованої Керчі скаржаться на масову затримку зарплат
14:01 12.03.2019
Лечебное озеро Сакское в оккупированном Крыму заполнено нечистотами
13:01 12.03.2019
В оккупированный Крым приедут глава Госдумы и лидеры российских партий
11:41 12.03.2019
Поставщик "молочки" с Кубани травил фальсификатом крымских детей
11:21 12.03.2019
Россия переселила в оккупированный Крым полмиллиона этнических русских
09:01 12.03.2019
Україна готує відповідь на дії РФ щодо античного Пантікапея в окупованій Керчі
20:58 11.03.2019
Гаазький арбітраж може 1,5 року підраховувати збитки України від окупації Криму – "Нафтогаз України"
19:21 11.03.2019
У засудженого в Криму «українського диверсанта» Захтея погіршився зір
18:21 11.03.2019
В окупованому Криму намагаються знести храм ПЦУ
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:01 13.03.2019
Начало поставок газа в Европу по TANAP запланировано на июль
13:41 12.03.2019
"Газпромбанк" может расширить инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана
16:41 05.03.2019
Азербайджан решил связать автобусным сообщением Баку и оккупированную Ялту
16:41 27.02.2019
Президент Грузии отправилась на переговоры в Баку
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
09:41 13.03.2019
У Болгарії заявили про скасування "Газпромом" транзиту через Україну до Туреччини
13:21 12.03.2019
Спустя 3 года Болгария обвинила Россию в кибер-вмешательстве в выборы 2015 года
15:41 05.03.2019
Болгарія гарантує Росії роль в будівництві атомної електростанції
10:21 05.03.2019
Болгарський прем'єр назвав зрадниками противників "Турецького потоку"
Все новости страны
Греция Греция
09:41 11.03.2019
Власти Греции сняли обвинения с двух украинских моряков
13:21 07.03.2019
Суд Греції звільнив росіянина, заарештованого за запитом України
17:01 05.03.2019
Греция хочет превратить бывший аэропорт в развлекательно-курортный комплекс
11:01 04.03.2019
В Греции обезврежена крупная преступная группировка
Все новости страны
Грузия Грузия
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
17:41 28.02.2019
Грузія і РФ не можуть домовитися про транспортні коридори через окуповані Абхазію і Південну Осетію
14:21 28.02.2019
Работа лаборатории Лугара в Тбилиси не дает покоя России
08:41 28.02.2019
З правлячої партії Грузії втікають депутати
Все новости страны
Молдова Молдова
16:01 12.03.2019
Молдова: Проєвропейський блок ACUM відмовився від коаліції з соціалістами та іншими партіями
17:21 11.03.2019
Молдова: партія Додона запропонувала проєвропейській опозиції сформувати коаліцію
15:21 07.03.2019
В Молдову вернулись освобожденные из афганского плена летчики
19:01 06.03.2019
До парламенту Гагаузії внесли законопроект про самовизначення в разі розпаду Молдови
Все новости страны
Россия Россия
10:11 13.03.2019
Російські цивільні судна займаються розвіддіяльністю - Департамент зовнішньої розвідки Естонії
09:51 13.03.2019
Естонія попередила про загрозу війни Росії і НАТО
08:41 13.03.2019
Палата представителей США обязала Нацразведку раскрыть доходы Путина
19:21 12.03.2019
Россия вновь попытается стать членом в Совете ООН по правам человека
Все новости страны
Румыния Румыния
20:21 12.03.2019
У Єврокомісії розкритикували Румунію через непроведення судової реформи
13:21 05.03.2019
В Румынию пітались ввезти 84 кг героина
12:01 04.03.2019
ПЦУ готова виконати вимоги Румунської церкви
16:01 28.02.2019
1 марта в Черном море стартуют учения НАТО Poseidon-19
Все новости страны
Турция Турция
10:41 13.03.2019
Турция приостанавливает полеты «Боингов» модели 737 MАХ
18:01 12.03.2019
Обнародованы детали разработки турецкого вооруженного беспилотного летательного аппарата "Акинчи"
16:41 11.03.2019
Туреччина оштрафувала 87 кораблів за незаконні викиди в Чорне та Мармурове моря
16:01 11.03.2019
Економіка Туреччини наприкінці 2018 року впала у рецесію
Все новости страны
Украина Украина
11:41 13.03.2019
Помпео звинуватив РФ у тиску на Україну за допомогою енергоресурсів
11:21 13.03.2019
Проблемы крымских портов оккупанты попытаются решить продажей судов
11:01 13.03.2019
Большой десантный корабль оккупантов отработал артиллерийские стрельбы в Черном море
10:21 13.03.2019
Пентагон запросив сотні мільйонів для Збройних сил України
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс