Спрос на недвижимость в оккупированном Крыму остается высоким, несмотря на рост стоимости жилья, около 30% сделок приходится на жителей из регионов России.

"Покупают жилье россияне, переезжающие в Крым на постоянное место жительства с материковой части России, приобретают апартаменты и квартиры россияне для того, чтобы инвестировать денежные средства и посещать Крым в летнее время для оздоровления. Это примерно 30% сделок", - сказал во вторник, 12 марта, агентству "Интерфакс-Юг" так называемый "вице-премьер" оккупированного Крыма Евгений Кабанов, со ссылкой на данные застройщиков.

По информации Е.Кабанова, за пять лет стоимость квадратного метра в оккупированном Крыму увеличилась примерно в 2,5 раза. По его мнению, основной причиной роста являются изменения в строительном законодательстве, а не ввод Керченского моста, как утверждает ряд экспертов.

В аннексированном Севастополе спрос на жилье от жителей из регионов РФ выше, чем в среднем по оккупированному Крыму, уточнил, т.н. "президент" Союза строителей города Александр Лившиц.

"Статистика разделена на многоквартирные дома и ввод индивидуального жилья. Интерес к многоквартирному жилью можно оценить примерно 50 на 50, или даже 60 на 40 в пользу местных. То есть как минимум 40% жилья раскупается приезжими. И примерно 40 на 60 - индивидуальное жилье в пользу не местных", - отметил он.

По мнению А.Лившица, спрос на жилье в аннексированном Севастополе, в частности, подогревается искусственным ажиотажем. "Это ажиотаж, который поднимается рядом частных СМИ. Делаются странные заявления, что земли нет, стройки будут прекращены, воды нет. И люди стараются побыстрей что-то приобрести", - объяснил эксперт.

Лившиц согласен с мнением, что мост в оккупированный Крым не оказывает серьезного влияния на спрос в сфере недвижимости. "Все, кто хотел купить и имел такие суммы, тот и на самолете прилетел. Поэтому Керченский мост на покупку недвижимости, скорее всего, не оказывает существенного влияния", - добавил он.

Как сообщалось ранее, за последний год темпы роста стоимости вторичной недвижимости в оккупированном Крыму превысили московские вдвое. Стоимость квартир в среднем выросла на 14%, до 92 тысяч рублей за "квадрат".