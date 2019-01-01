Россия вновь попытается стать членом в Совете ООН по правам человека
|19:21 12.03.2019
|0 комментариев
|Россия
Россия подаст заявку на членство в Совете по правам человека (СПЧ) ООН на 2021-2023 гг.
Об том заявил постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов, сообщает Интерфакс
"Мы действительно будем подавать такую заявку. В настоящее время мы не являемся членами Совета по правам человека, но продолжаем активно работать в этом органе, продвигая наши инициативы", - сказал Гатилов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
"С получением статуса полноправного члена этого органа у нас появятся дополнительные возможности", - отметил он.
В 2016 году Россию не переизбрали в СПЧ ООН: по результатам голосования на Генассамблее ООН Россия получила 112 голосов, уступив другому претенденту - Хорватии, получившей 114 голосов.
Ещё на эту тему:
14:15 14.12.2018
РФ торгує з африканськими країнами зброєю та енергоносіями в обмін на підтримку в ООН - Болтон
РФ торгує з африканськими країнами зброєю та енергоносіями в обмін на підтримку в ООН - Болтон
11:48 24.02.2017
Исполняющим обязанности постпреда России при ООН стал Петр Ильичев
Исполняющим обязанности постпреда России при ООН стал Петр Ильичев
10:07 14.03.2016
В России закрывают офис ООН по правам человека
В России закрывают офис ООН по правам человека
15:32 16.09.2015
Уже 67 стран выступают за лишение России права вето в ООН
Уже 67 стран выступают за лишение России права вето в ООН
12:42 03.09.2015
Россия испугалась ограничения права вето в Совбезе ООН
Россия испугалась ограничения права вето в Совбезе ООН
12:16 01.09.2015
Россия станет с 1 сентября председателем Совбеза ООН
Россия станет с 1 сентября председателем Совбеза ООН
10:50 24.02.2015
Россия на Совбезе ООН предложила официально «запретить» революции
Россия на Совбезе ООН предложила официально «запретить» революции
09:18 19.09.2014
Польша хочет лишить Россию права вето в Совбезе ООН
Польша хочет лишить Россию права вето в Совбезе ООН
16:15 04.02.2014
Генсек ООН планирует провести в Сочи ряд двусторонних встреч
Генсек ООН планирует провести в Сочи ряд двусторонних встреч
12:06 11.11.2010
Россия вошла в исполнительный совет «ООН — женщины»
Россия вошла в исполнительный совет «ООН — женщины»