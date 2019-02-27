Росія не може більше вважатися «стратегічним партнером» Євросоюзу, неможливо повернутися до нормальних відносин з Москвою, доки триває агресія проти України та окупація Криму.

Про це йдеться в ухваленій у вівторок резолюції Європарламенту щодо стану політичних відносин ЄС-Росія, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Документ, автором якого є латвійська парламентарій Сандра Калнієте (ЄЕП), підтримали 402 депутати, 163 були проти та 89 утрималися.

«Європарламент підкреслює, що нелегальна окупація і анексія українського регіону Криму Росією, її пряма і непряма участь у воєнному конфлікті у східній Україні та продовження порушення територіальної цілісності Грузії і Молдови є навмисним порушенням міжнародного права, демократичних принципів і основоположних прав», - констатується у документі.

ЄП наголошує, що за наявних обставин Росія не може більше розглядатися як «стратегічний партнер».

Відтак, європарламентарії пропонують переглянути Угоду про партнерство і співробітництво ЄС-РФ. У резолюції міститься заклик до всеосяжної переоцінки відносин з РФ.

ЄП підкреслює, що ЄС не може вбачати поступового повернення до «business as usual» у відносинах з Росією, доки країна не виконає у повному обсязі Мінські домовленості та не відновить територіальну цілісність України.

У документі також відзначається необхідність посилення ролі ЄС у Нормандському форматі та вкотре висловлюється підтримка суверенітету і територіальної цілісності України.

У резолюції ЄП засуджує дії Росії в Азовському морі, що демонструють порушення міжнародного морського права та міжнародні зобов'язання, включаючи будівництво керченського мосту.

Депутати підтримали мандат на розгортання миротворчої місії ООН у східній Україні, а також закликали призначити спеціального посланника ЄС по Криму та Донбасу.

У ЄП висловили занепокоєння мілітаризацією Росією регіону Азовського, Чорного морів та Калінінградської області, а також порушенням територіальних вод європейських країн у Балтійському морі.

Європарламент також вказав Росії на її відповідальність за катастрофу рейсу МН17 у 2014 році, що підтверджено міжнародною слідчою групою.

Законодавчий орган ЄС суворо засудив причетність Росії до справи Скрипалів, до проведення дезінформаційних кампаній, кібератак, що здійснюються російськими спеціальними службами з метою дестабілізації публічних і приватних комунікацій, та посилення напруженості в ЄС та у країнах-членах.

Серед іншого депутати ЄП висловили глибоке занепокоєння зв’язками російського керівництва з крайніми правими та популістськими націоналістичними партіями в ЄС, включаючи Угорщину.