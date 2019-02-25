Увеличение содержания вредных веществ в воздухе отмечалось в четырех городах аннексированного полуострова с 4 по 11 марта
|18:41 12.03.2019
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|Крым
В временно оккупированном Красноперекопске зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК, - ред.) хлористого водорода в воздухе в 4,4 раза на минувшей неделе.
Об этом свидетельствуют данные так называемого Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщает ЛiгаБiзнесIнформ.
Содержание оксида углерода в воздухе Красноперекопска превысил ПДК в 1,06 раза.
Повышение содержания вредных веществ в воздухе зафиксировали также в Армянске, где содержание оксида углерода превышает ПДК в 1,04 раза, фтористого водорода - в 1,8 раза.
В Симферополе по данным наблюдений трех стационарных постов (определяемые показатели — взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, формальдегид) наблюдались превышения ПДК по: оксиду углерода — 1,66 ПДК; взвешенным веществам – 1,6 ПДК.
В Севастополе также отмечалось превышение предельно допустимой концентрации хлористого водорода в воздухе в 1,4 раза.
С 25 августа 2018 года жители оккупированного Армянска начали жаловаться на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления из-за выбросов на заводе "Крымский титан".
По словам главы МИД Павла Климкина, в Крыму произошла "экологическая катастрофа", а омбудсмен Людмила Денисова убеждена, что оккупанты скрывают реальный уровень опасности.
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