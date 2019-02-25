Как оккупанты охраняют объекты Нафтогаза в Крыму / Фото
|18:21 12.03.2019
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|Крым
НАК Нафтогаз Украины показал, как российские военнослужащие и военные суда охраняют незаконно захваченные объекты компании на территории оккупированного Крыма.
Соответствующие фотографии Нафтогаз опубликовал в Twitter, сообщает ЛiгаБiзнесIнформ.
"Здесь вы можете увидеть российские военно-морские суда возле объектов Нафтогаза, незаконно захваченных в Крыму. Будет ли Россия охранять газопровод Северный поток-2?", - говорится в сообщении.
"Вооруженные солдаты охраняют объекты Нафтогаза, похищенные Россией в Крыму", - добавили в компании.
Напомним, до оккупации Крыма в 2014 году Нафтогаз владел буровыми установками, флотом и другим имуществом украинской государственной компании Черноморнефтегаз. В результате оккупации, Нафтогаз потерял контроль над данным предприятием. Позже Черноморнефтегаз было воссоздано на подконтрольной территории Украины.
1 марта 2018 года глава Нафтогаза Андрей Коболев сообщил, что суд в Гааге принял решение в пользу НАКа, и постановил, что Россия отвечает за незаконный захват активов госкомпании в Крыму. Это решения Россия не признала.
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