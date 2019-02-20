Обнародованы детали разработки турецкого вооруженного беспилотного летательного аппарата "Акинчи"

18:01 12.03.2019 0 комментариев Турция

Директорат оборонной промышленности Турции (SSB) обнародовал детали разработки турецкой компанией Baykar Makina вооруженного беспилотного летательного аппарата "Акинчи".

Как сообщает военное.рф ссылаясь на ЦАМТО, максимальная взлетная масса БПЛА составит 4500 кг, размах крыла – 20 метров. Ожидается, что он сможет в течение 24 часов выполнять задачи на высоте более 12000 метров.

Аппарат оснастят парой турбодизельных двигателей PD-222, разработанных Tusas Engine Industries (TEI) совместно с американской компанией General Electric. 

Согласно информации SSB, "Акинчи" сможет нести внутреннюю и внешнюю полезную нагрузку массой до 450 кг и 900 кг, соответственно. БПЛА получит специально разработанное оборудование, включая РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием компании Aselsan, систему радиоэлектронной борьбы и спутниковую связь. Аппарат также сможет нести широкий спектр вооружения на внешней подвеске, включая разработанные Rocketan высокоточные боеприпасы MAM-L, управляемые ракеты CIRIT, а также поступивший в серийное производство новейший боеприпас MAM-C. В зависимости от высоты пуска, MAM-C сможет поражать цели на дальности до 8 км. 

На борт планируется интегрировать и другое вооружение, включая крылатую ракету SOM-A с дальностью полета 250 км и набор высокоточных бомб на базе Mk.82. Планируется вооружить аппарат и новой малоразмерной ракетой с лазерным наведением "Бозок", разрабатываемой Научно-исследовательским институтом оборонной промышленности Турции. Первые испытания ракеты провели в июле 2018 года. 

По заявлению SSB, поставки "Акинчи" начнутся в 2021 году. 

Предполагается, что программа "Акинчи" также позволит собрать данные и испытать технологии, которые используют при разработке перспективного боевого БПЛА. Как ожидается, эта программа начнется в 2027 году.

 



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