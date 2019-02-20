Конгресс США сегодня, 12 марта, рассмотрит четыре законопроекта, которые американские СМИ уже назвали «направленными лично против президента России Владимира Путина».

Авторы резолюций утверждают, что их главная цель — изменение политики Вашингтона в отношении Москвы. Законопроекты должны стать и своеобразным «предупреждением» для президента Дональда Трампа, неизменно отказывающегося выступать с какой-либо критикой российского лидера. При этом руководители демократов в Конгрессе заявляют, что не собираются инициировать процедуру импичмента действующего главы Белого дома, пишет Коммерсантъ.

Первая из вынесенных на голосование резолюций осуждает лично президента Владимира Путина за «убийство оппозиционного политика Бориса Немцова, одновременно обязывая власти Соединенных Штатов начать расследование деловой и финансовой деятельности (главы Чеченской Республики.— “Ъ”) Рамзана Кадырова... за пределами Российской Федерации, включая Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию».

В числе лиц, обвиняемых конгрессменами в причастности к убийству Бориса Немцова, фигурирует и один из соратников главы Чечни депутат Государственной думы Адам Делимханов.

Еще один законопроект обязывает правительство США не признавать «фактически и юридически» включение в состав России полуострова Крым в 2014 году, предусматривая, что введенные после этого санкции могут быть отменены только после «полного выполнения всех пунктов минских соглашений».

Законодатели также рассмотрят законопроект, обязывающий директора Национальной службы разведки США передать в Конгресс подробный отчет о финансовых и других активах, принадлежащих лично Владимиру Путину. По мнению авторов резолюции, эти активы «могут контролироваться или находиться в управлении у олигархов, входящих в ближний круг президента РФ».

Соединенные Штаты должны предпринимать больше усилий для того, чтобы публично обнародовать сведения о коррупционных действиях Владимира Путина,— говорится в тексте законопроекта.

— Нажитое им незаконным путем состояние является, возможно, самым значительным глобальным свидетельством его нечистоплотности, а также постоянных попыток подорвать верховенство закона и демократию в Российской Федерации».

Кроме этого Палата представителей рассмотрит законопроект, направленный против «всемирной кампании по распространению дезинформации, организованной Россией». Документ обязывает директора Национальной службы разведки США предоставить Конгрессу отчет о «попытках России использовать слабость и разногласия правительств стран Запада», включая действия, направленные «на ослабление НАТО».