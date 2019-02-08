Nord Stream 2 має бути зупинений – резолюція Європарламенту

15:41 12.03.2019 0 комментариев Россия

У Європарламенті вкотре висловили політичну позицію про невідповідність газопроводу «Північний потік-2» стратегічним інтересам ЄС, відтак стверджується, що проект необхідно зупинити.

Про це йдеться в ухваленій у вівторок резолюції Європарламенту щодо стану політичних відносин ЄС-Росія, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Документ підтримали 402 депутати, 163 були проти та 89 утрималися.

«Європарламент підкреслює, що нині ЄС є найбільшим торговельним партнером Росії та утримуватиме позицію ключового економічного партнера в осяжному майбутньому. Але «Північний потік-2» посилює залежність ЄС від Росії у постачанні газу, несе загрозу внутрішньому ринку ЄС та не відповідає стратегічним інтересам ЄС у сфері енергетичної політики. Тому він повинен бути зупинений», - йдеться у резолюції.

ЄП також висловив розчарування у зв'язку з тим, що Росія використовує енергетичні ресурси з метою посилення політичного впливу на споживачів.

Автор резолюції латвійська парламентарій Сандра Калнієте наголосила, що метою «Північного потоку-2» для РФ є припинення транзиту газу до Європи через територію України, що матиме значні бюджетні втрати для країни.

«Для тих, хто каже, що «Північний потік-2» - це економічний проект, що забезпечує дешеву енергію, моя відповідь є простою: гроші, які Росія отримує від продажу газу до Європи, спрямовуються у військову промисловість, що підвищує загрозу проти Європи та забезпечує більше грошей для маніпуляції та дезінформації», - заявила Калнієте.

Як повідомлялося раніше, газопровід «Північний потік-2» будується з Росії до ФРН в обхід України через Балтійське море. Його довжина становитиме більш як 1200 км, пропускна здатність - 55 млрд кубометрів газу на рік.

Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2» через можливу втрату статусу транзитної держави. Крім того, противниками «Північного потоку-2» є США, Польща і країни Балтії, які застерігають, що ЄС потрапить у залежність від російського газу. Втім у Німеччині заявляють, що проект економічний, а не політичний.

21 лютого 2019 року комітет постійних представників держав ЄС погодив проект поправок до Газової директиви ЄС, які стосуються трубопроводів до та з третіх країн, до яких належить і проект газопроводу «Північний потік-2».

Запропоновані поправки мають забезпечити застосування правил, які регулюють внутрішній ринок газу в ЄС, до газотранспортних ліній між державою-членом та третьою країною. Це, у свою чергу, зробить нормативно-правову базу ЄС більш послідовною, підвищить прозорість і забезпечить правову визначеність як для інвесторів у газовій інфраструктурі, так і для користувачів мережі.



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