Вооруженный "Калибрами" фрегат "Адмирал Горшков" впервые вошел в Средиземное море

17:41 12.03.2019 0 комментариев Россия

Рано утром во вторник, 12 марта, отряд кораблей Северного флота во главе с  ракетным фрегатом "Адмирал Горшков", пройдя пролив Гибралтар, вошел в акваторию Средиземного моря. 

Об этом сообщает Flot.com со ссылкой на данные международной системы мониторинга передвижения морских судов AIS.

В состав отряда во главе с "Адмиралом Горшковым", оснащенным крылатыми ракетами "Калибр", входят судно тылового обеспечения "Эльбрус", спасательный буксир "Николай Чикер" и средний морской танкер "Кама". 

Отряд вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. Когда отряд Северного флота следовал через пролив Ла-Манш его сопровождал британский эсминец "Дефендер". При приближении к Гибралтару над российской группой кружил американский патрульный противолодочный самолет P-8A "Посейдон". 

Ожидается, что в Средиземном море "Адмирал Горшков" присоединится к постоянном оперативному соединению ВМФ России в дальней морской зоне. В его состав в режиме ротации входят до 15 судов, кораблей и подлодок, включая носители высокоточных ракетных комплексов "Калибр". 

Напомним, российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" в конце 2019 года впервые запустят с боевого корабля - фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков".



Ещё на эту тему:

12:21 06.03.2019
Россия перебрасывает фрегат Северного флота, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", в Средиземное море
16:01 01.03.2019
У "Адмирала Кузнецова" новый командир - капитан II ранга
09:21 20.02.2019
В новом пункте базирования Каспийской флотилии РФ завершено обустройство нового причального фронта
10:41 21.01.2019
ВМФ России сопровождают вошедшие в Балтийское море эсминцы США
13:26 15.01.2019
Еще один фрегат ВМФ России готовится к первому дальнему походу / Фото
11:01 17.12.2018
"Притягивающий проклятья" авианосец "Адмирал Кузнецов" ограбили на полтора миллиона
13:52 14.12.2018
ВМФ РФ обучал ВМС Индии проводить высадку досмотровых команд и их действиям на борту вызывающих подозрение судов
20:47 08.11.2018
Командиры кораблей ВМФ России теперь будут ежегодно сдавать экзамены
19:49 06.11.2018
Энергетическую установку "Адмирала Кузнецова" питерский завод обещает отремонтировать к 2020 году
13:04 01.11.2018
Проклятье «Кузнецова». Как последний авианосец России притягивает несчастья
12:11 01.11.2018
США назвали главный признак деградации ВМФ России
13:01 30.10.2018
Авиация США теперь легко находит "невидимые" подлодки РФ
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:01 13.03.2019
Начало поставок газа в Европу по TANAP запланировано на июль
13:41 12.03.2019
"Газпромбанк" может расширить инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана
16:41 05.03.2019
Азербайджан решил связать автобусным сообщением Баку и оккупированную Ялту
16:41 27.02.2019
Президент Грузии отправилась на переговоры в Баку
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
09:41 13.03.2019
У Болгарії заявили про скасування "Газпромом" транзиту через Україну до Туреччини
13:21 12.03.2019
Спустя 3 года Болгария обвинила Россию в кибер-вмешательстве в выборы 2015 года
15:41 05.03.2019
Болгарія гарантує Росії роль в будівництві атомної електростанції
10:21 05.03.2019
Болгарський прем'єр назвав зрадниками противників "Турецького потоку"
Все новости страны
Греция Греция
09:41 11.03.2019
Власти Греции сняли обвинения с двух украинских моряков
13:21 07.03.2019
Суд Греції звільнив росіянина, заарештованого за запитом України
17:01 05.03.2019
Греция хочет превратить бывший аэропорт в развлекательно-курортный комплекс
11:01 04.03.2019
В Греции обезврежена крупная преступная группировка
Все новости страны
Грузия Грузия
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
17:41 28.02.2019
Грузія і РФ не можуть домовитися про транспортні коридори через окуповані Абхазію і Південну Осетію
14:21 28.02.2019
Работа лаборатории Лугара в Тбилиси не дает покоя России
08:41 28.02.2019
З правлячої партії Грузії втікають депутати
Все новости страны
Молдова Молдова
16:01 12.03.2019
Молдова: Проєвропейський блок ACUM відмовився від коаліції з соціалістами та іншими партіями
17:21 11.03.2019
Молдова: партія Додона запропонувала проєвропейській опозиції сформувати коаліцію
15:21 07.03.2019
В Молдову вернулись освобожденные из афганского плена летчики
19:01 06.03.2019
До парламенту Гагаузії внесли законопроект про самовизначення в разі розпаду Молдови
Все новости страны
Россия Россия
10:11 13.03.2019
Російські цивільні судна займаються розвіддіяльністю - Департамент зовнішньої розвідки Естонії
09:51 13.03.2019
Естонія попередила про загрозу війни Росії і НАТО
08:41 13.03.2019
Палата представителей США обязала Нацразведку раскрыть доходы Путина
19:21 12.03.2019
Россия вновь попытается стать членом в Совете ООН по правам человека
Все новости страны
Румыния Румыния
20:21 12.03.2019
У Єврокомісії розкритикували Румунію через непроведення судової реформи
13:21 05.03.2019
В Румынию пітались ввезти 84 кг героина
12:01 04.03.2019
ПЦУ готова виконати вимоги Румунської церкви
16:01 28.02.2019
1 марта в Черном море стартуют учения НАТО Poseidon-19
Все новости страны
Турция Турция
10:41 13.03.2019
Турция приостанавливает полеты «Боингов» модели 737 MАХ
18:01 12.03.2019
Обнародованы детали разработки турецкого вооруженного беспилотного летательного аппарата "Акинчи"
16:41 11.03.2019
Туреччина оштрафувала 87 кораблів за незаконні викиди в Чорне та Мармурове моря
16:01 11.03.2019
Економіка Туреччини наприкінці 2018 року впала у рецесію
Все новости страны
Украина Украина
11:41 13.03.2019
Помпео звинуватив РФ у тиску на Україну за допомогою енергоресурсів
11:21 13.03.2019
Проблемы крымских портов оккупанты попытаются решить продажей судов
11:01 13.03.2019
Большой десантный корабль оккупантов отработал артиллерийские стрельбы в Черном море
10:21 13.03.2019
Пентагон запросив сотні мільйонів для Збройних сил України
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс