Вооруженный "Калибрами" фрегат "Адмирал Горшков" впервые вошел в Средиземное море
|17:41 12.03.2019
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|Россия
Рано утром во вторник, 12 марта, отряд кораблей Северного флота во главе с ракетным фрегатом "Адмирал Горшков", пройдя пролив Гибралтар, вошел в акваторию Средиземного моря.
Об этом сообщает Flot.com со ссылкой на данные международной системы мониторинга передвижения морских судов AIS.
В состав отряда во главе с "Адмиралом Горшковым", оснащенным крылатыми ракетами "Калибр", входят судно тылового обеспечения "Эльбрус", спасательный буксир "Николай Чикер" и средний морской танкер "Кама".
Отряд вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. Когда отряд Северного флота следовал через пролив Ла-Манш его сопровождал британский эсминец "Дефендер". При приближении к Гибралтару над российской группой кружил американский патрульный противолодочный самолет P-8A "Посейдон".
Ожидается, что в Средиземном море "Адмирал Горшков" присоединится к постоянном оперативному соединению ВМФ России в дальней морской зоне. В его состав в режиме ротации входят до 15 судов, кораблей и подлодок, включая носители высокоточных ракетных комплексов "Калибр".
Напомним, российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" в конце 2019 года впервые запустят с боевого корабля - фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков".
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