Рано утром во вторник, 12 марта, отряд кораблей Северного флота во главе с ракетным фрегатом "Адмирал Горшков", пройдя пролив Гибралтар, вошел в акваторию Средиземного моря.

Об этом сообщает Flot.com со ссылкой на данные международной системы мониторинга передвижения морских судов AIS.

В состав отряда во главе с "Адмиралом Горшковым", оснащенным крылатыми ракетами "Калибр", входят судно тылового обеспечения "Эльбрус", спасательный буксир "Николай Чикер" и средний морской танкер "Кама".

Отряд вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. Когда отряд Северного флота следовал через пролив Ла-Манш его сопровождал британский эсминец "Дефендер". При приближении к Гибралтару над российской группой кружил американский патрульный противолодочный самолет P-8A "Посейдон".

Ожидается, что в Средиземном море "Адмирал Горшков" присоединится к постоянном оперативному соединению ВМФ России в дальней морской зоне. В его состав в режиме ротации входят до 15 судов, кораблей и подлодок, включая носители высокоточных ракетных комплексов "Калибр".

Напомним, российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" в конце 2019 года впервые запустят с боевого корабля - фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков".