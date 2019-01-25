Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint провел разведку у берегов аннексированного Россией Крымского полуострова.



Об этом в Twitter сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar, передают РИА Новости.

Самолет-разведчик взлетел с авиабазы Суда Бэй на острове Крит в 8.20 по московскому времени и направился в акваторию Черного моря.

Спустя несколько часов приступил к разведывательному полету вдоль побережья оккупированного Крыма.

В 14.22 Boeing RC-135V вернулся на базу базирования. 11:00 мск.

Как сообщалось, Воздушные силы Украины получат разведданные с американских беспилотников.