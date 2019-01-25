У берегов аннексированного Крыма замечен самолет-разведчик США

17:01 12.03.2019 0 комментариев Крым

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint провел разведку у берегов аннексированного Россией Крымского полуострова.
 
Об этом в Twitter сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar, передают РИА Новости

Самолет-разведчик взлетел с авиабазы Суда Бэй на острове Крит в 8.20 по московскому времени и направился в акваторию Черного моря. 

Спустя несколько часов приступил к разведывательному полету вдоль побережья оккупированного Крыма.

 В 14.22 Boeing RC-135V вернулся на базу базирования. 11:00 мск. 

Как сообщалось, Воздушные силы Украины получат разведданные с американских беспилотников.



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