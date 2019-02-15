Делегация французских политиков посетит Крым, сообщили оккупанты
|16:41 12.03.2019
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|Крым
Делегация французских политиков во главе с президентом Ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани посетит Крым с 13 по 16 марта и примет участие в торжествах по случаю т.н. "пятилетия воссоединения полуострова с Россией".
Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.
"Делегация французских политиков во главе с Мариани снова посетит <оккупированный> Крым. Визит пройдет с 13 по 16 марта", - сказал Слуцкий.
По его словам, в состав делегации войдут почетные члены парламента Франции, бывшие и действующие депутаты Нацсобрания, представители муниципальных властей. В рамках программы запланированы встречи с руководством Республики Крым и членами Молодежного парламента полуострова, посещение Французского воинского кладбища и культурного центра "Альянс Франсез".
Слуцкий напомнил, что Мариани уже дважды возглавлял делегации французских депутатов и сенаторов, которые побывали на аннексированном Россией полуострове.
Напомним, оккупанты сообщили о приезде главы Госдумы и лидеров политических партий России, которые примут участие в совместном заседании совета Государственной думы и "парламента" оккупированного Крыма.
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