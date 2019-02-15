Делегация французских политиков во главе с президентом Ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани посетит Крым с 13 по 16 марта и примет участие в торжествах по случаю т.н. "пятилетия воссоединения полуострова с Россией".

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

"Делегация французских политиков во главе с Мариани снова посетит <оккупированный> Крым. Визит пройдет с 13 по 16 марта", - сказал Слуцкий.

По его словам, в состав делегации войдут почетные члены парламента Франции, бывшие и действующие депутаты Нацсобрания, представители муниципальных властей. В рамках программы запланированы встречи с руководством Республики Крым и членами Молодежного парламента полуострова, посещение Французского воинского кладбища и культурного центра "Альянс Франсез".

Слуцкий напомнил, что Мариани уже дважды возглавлял делегации французских депутатов и сенаторов, которые побывали на аннексированном Россией полуострове.

Напомним, оккупанты сообщили о приезде главы Госдумы и лидеров политических партий России, которые примут участие в совместном заседании совета Государственной думы и "парламента" оккупированного Крыма.