Такого не було навіть в 90-е: Жителі окупованої Керчі скаржаться на масову затримку зарплат
|16:21 12.03.2019
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|Крым
Жителі окупованої Керчі скаржаться на масову затримку зарплат в місті після будівництва мосту через Керченську протоку.
На заяви кримчан в соцмережах звернув увагу в Twitter блогер "Крымский бандеровец", пише Апостроф.
"На державному підприємстві м Керчі Філії ГУП РК Кримські Морські Порти "Керченська поромна переправа" не виплачувався аванс 22-го лютого і заробітна плата 7-го березня за лютий. Йде протизаконна затримка зарплати на стратегічному, транспортному об'єкті. Терміни видачі людям грошей ніхто навіть не озвучує. Такого не було навіть в 90-і роки", - скаржаться жителі міста.
"Керч з мостом запроцвітала: "Такого не було навіть в 90-і роки", "Всі порти сидять так само", "В Рибному порті теж не платять зарплату вже місяць", "Хотіли міст. Тепер половина Керчі без роботи. Всі говорили, що ціни знизяться на все, включаючи бензин. Знизилися?" - прокоментував пост блогер.
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