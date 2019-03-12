Молдова: Проєвропейський блок ACUM відмовився від коаліції з соціалістами та іншими партіями
|16:01 12.03.2019
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|Молдова
У Молдові проєвропейський блок ACUM відмовився вступати в коаліцію як з Партією соціалістів, так і з іншими політичними партіями.
Про це лідери блоку заявили на прес-конференції, повідомляє Європейська правда з посиланням на Radio Chisinau.
За їхніми словами, пропозиція сформувати коаліцію як з боку Демократичної партії, так і з боку соціалістів не була щирою, а радше використанням ACUM як першого кандидата для переговорів, щоб потім свідомо піти на політичний союз, або й спровокувати повторні вибори.
Водночас лідери ACUM закликали новообраний парламент підтримати пакет законопроектів, який передбачає заміну кількох чиновників уряду незалежними професіоналами та зміну виборчої системи.
Напередодні проросійська Партія соціалістів Молдови, фактичним лідером якої є президент Ігор Додон, запропонувала проєвропейській опозиції ACUM сформувати нову парламентську більшість.
9 березня Конституційний суд Молдови визнав легітимність парламентських виборів і затвердив 101 депутатський мандат. За підсумками виборів, ПСРМ отримала 35 мандатів, ДПМ - 30, блок ACUM - 26, партія "Шор" - 7 мандатів, і незалежні кандидати - 3 мандати.
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