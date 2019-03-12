Гітлер’югенд по-російськи: Загонами "Юнармії" збираються заполонити всю РФ

17:21 12.03.2019 0 комментариев Россия

На підприємства російського оборонно-промислового комплексу розіслали пропозиції про створення загонів військово-патріотичного руху "Юнармія" для "розвитку юнармійського руху".

Про це російському виданню "Комерсант" розповіли джерела, причетні до реалізації державного оборонного замовлення РФ, повідомляє Українська правда.

"У середині лютого на підприємства розіслали лист, в якому з посиланням на вказівку начальника військових представництв Міноборони РФ полковника Олега Степанова доручалося "продовжити роботу з розвитку юнармійського руху на підприємствах ОПК", - цитують у виданні слова джерел.

У документі, який є в ЗМІ, уточнювалося, що на кожному підприємстві ОПК потрібно створити юнармійські загони і "організувати на наявних об'єктах соціально-культурного та спортивного призначення роботу юнармійських військово-патріотичних секцій, гуртків і клубів".

У відомстві також просили підприємства ОПК відзвітувати про виконану роботу.

У виданні звернулися до Міноборони РФ і "Юнармії" з проханням прокоментувати інформацію, але поки не отримали відповіді.

Також за даними заступника начальника головного штабу руху Олени Слєсаренко, "до 75-річчя Перемоги у 2020 році планується збільшити чисельність "Юнармії" до 1 млн осіб".

Представники Міноборони РФ вважають, що до 9 травня 2019 року в рядах "Юнармії" буде 500 тисяч дітей.

Як повідомлялось, в лютому в Росії обговорювався лист заступника командувача військами Східного військового округу полковника Олександра Манакова, в якому говорилося про те, що всі діти офіцерів від 8 до 18 років повинні бути в рядах "Юнармії".

Відмова від вступу в загін повинна була розглядатися як нерозуміння військовослужбовцями держполітики в сфері патріотичного виховання.

Тоді Міноборони РФ оголосило про службову перевірку, результати якої офіційно не повідомлялися.

В анексованому Севастополі на базі міського Будинку офіцерів окупанти створили "Будинок Юнармії", де російські військові навчатимуть школярів поводитися зі зброєю.

Рух "Юнармія" в РФ створили в 2015 році за ініціативою міністра оборони Сергія Шойгу.



Ещё на эту тему:

17:01 11.03.2019
Оккупанты усилили десантно-штурмовую дивизию в Новороссийске танковым батальоном
15:04 15.01.2019
На оснащение российской армии в 2019 году направят более 1,44 трлн рублей
16:56 04.12.2018
Южный военный округ России усилит полк морской пехоты
19:29 19.11.2018
Наемники российских ЧВК обратились в международный суд – против организаторов частных военных компаний
15:33 08.11.2018
Для повышения боеспособности в российскую армию вернули замполитов
10:49 08.11.2018
В Госдуме РФ обсудят "интернет-кодекс" для военных
13:00 18.09.2018
Российский военный концерн «Калашников» займется образовательными проектами для «Юнармии»
15:27 04.09.2018
Политуправление Минобороны РФ займется пропагандой и борьбой с экстремизмом и наркоманией
09:37 31.07.2018
В российской армии сформировано "Главное военно-политическое управление"
17:25 06.07.2018
Путину предложили переименовать Кантемировскую дивизию в "Правый сектор"
18:22 28.02.2018
Офицеры российской армии уйдут из соцсетей
15:52 09.01.2018
Российские военные отказываются от Windows
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:01 13.03.2019
Начало поставок газа в Европу по TANAP запланировано на июль
13:41 12.03.2019
"Газпромбанк" может расширить инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана
16:41 05.03.2019
Азербайджан решил связать автобусным сообщением Баку и оккупированную Ялту
16:41 27.02.2019
Президент Грузии отправилась на переговоры в Баку
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
09:41 13.03.2019
У Болгарії заявили про скасування "Газпромом" транзиту через Україну до Туреччини
13:21 12.03.2019
Спустя 3 года Болгария обвинила Россию в кибер-вмешательстве в выборы 2015 года
15:41 05.03.2019
Болгарія гарантує Росії роль в будівництві атомної електростанції
10:21 05.03.2019
Болгарський прем'єр назвав зрадниками противників "Турецького потоку"
Все новости страны
Греция Греция
09:41 11.03.2019
Власти Греции сняли обвинения с двух украинских моряков
13:21 07.03.2019
Суд Греції звільнив росіянина, заарештованого за запитом України
17:01 05.03.2019
Греция хочет превратить бывший аэропорт в развлекательно-курортный комплекс
11:01 04.03.2019
В Греции обезврежена крупная преступная группировка
Все новости страны
Грузия Грузия
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
17:41 28.02.2019
Грузія і РФ не можуть домовитися про транспортні коридори через окуповані Абхазію і Південну Осетію
14:21 28.02.2019
Работа лаборатории Лугара в Тбилиси не дает покоя России
08:41 28.02.2019
З правлячої партії Грузії втікають депутати
Все новости страны
Молдова Молдова
16:01 12.03.2019
Молдова: Проєвропейський блок ACUM відмовився від коаліції з соціалістами та іншими партіями
17:21 11.03.2019
Молдова: партія Додона запропонувала проєвропейській опозиції сформувати коаліцію
15:21 07.03.2019
В Молдову вернулись освобожденные из афганского плена летчики
19:01 06.03.2019
До парламенту Гагаузії внесли законопроект про самовизначення в разі розпаду Молдови
Все новости страны
Россия Россия
10:11 13.03.2019
Російські цивільні судна займаються розвіддіяльністю - Департамент зовнішньої розвідки Естонії
09:51 13.03.2019
Естонія попередила про загрозу війни Росії і НАТО
08:41 13.03.2019
Палата представителей США обязала Нацразведку раскрыть доходы Путина
19:21 12.03.2019
Россия вновь попытается стать членом в Совете ООН по правам человека
Все новости страны
Румыния Румыния
20:21 12.03.2019
У Єврокомісії розкритикували Румунію через непроведення судової реформи
13:21 05.03.2019
В Румынию пітались ввезти 84 кг героина
12:01 04.03.2019
ПЦУ готова виконати вимоги Румунської церкви
16:01 28.02.2019
1 марта в Черном море стартуют учения НАТО Poseidon-19
Все новости страны
Турция Турция
10:41 13.03.2019
Турция приостанавливает полеты «Боингов» модели 737 MАХ
18:01 12.03.2019
Обнародованы детали разработки турецкого вооруженного беспилотного летательного аппарата "Акинчи"
16:41 11.03.2019
Туреччина оштрафувала 87 кораблів за незаконні викиди в Чорне та Мармурове моря
16:01 11.03.2019
Економіка Туреччини наприкінці 2018 року впала у рецесію
Все новости страны
Украина Украина
11:41 13.03.2019
Помпео звинуватив РФ у тиску на Україну за допомогою енергоресурсів
11:21 13.03.2019
Проблемы крымских портов оккупанты попытаются решить продажей судов
11:01 13.03.2019
Большой десантный корабль оккупантов отработал артиллерийские стрельбы в Черном море
10:21 13.03.2019
Пентагон запросив сотні мільйонів для Збройних сил України
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс