На підприємства російського оборонно-промислового комплексу розіслали пропозиції про створення загонів військово-патріотичного руху "Юнармія" для "розвитку юнармійського руху".

Про це російському виданню "Комерсант" розповіли джерела, причетні до реалізації державного оборонного замовлення РФ, повідомляє Українська правда.

"У середині лютого на підприємства розіслали лист, в якому з посиланням на вказівку начальника військових представництв Міноборони РФ полковника Олега Степанова доручалося "продовжити роботу з розвитку юнармійського руху на підприємствах ОПК", - цитують у виданні слова джерел.

У документі, який є в ЗМІ, уточнювалося, що на кожному підприємстві ОПК потрібно створити юнармійські загони і "організувати на наявних об'єктах соціально-культурного та спортивного призначення роботу юнармійських військово-патріотичних секцій, гуртків і клубів".

У відомстві також просили підприємства ОПК відзвітувати про виконану роботу.

У виданні звернулися до Міноборони РФ і "Юнармії" з проханням прокоментувати інформацію, але поки не отримали відповіді.

Також за даними заступника начальника головного штабу руху Олени Слєсаренко, "до 75-річчя Перемоги у 2020 році планується збільшити чисельність "Юнармії" до 1 млн осіб".

Представники Міноборони РФ вважають, що до 9 травня 2019 року в рядах "Юнармії" буде 500 тисяч дітей.

Як повідомлялось, в лютому в Росії обговорювався лист заступника командувача військами Східного військового округу полковника Олександра Манакова, в якому говорилося про те, що всі діти офіцерів від 8 до 18 років повинні бути в рядах "Юнармії".

Відмова від вступу в загін повинна була розглядатися як нерозуміння військовослужбовцями держполітики в сфері патріотичного виховання.

Тоді Міноборони РФ оголосило про службову перевірку, результати якої офіційно не повідомлялися.

В анексованому Севастополі на базі міського Будинку офіцерів окупанти створили "Будинок Юнармії", де російські військові навчатимуть школярів поводитися зі зброєю.

Рух "Юнармія" в РФ створили в 2015 році за ініціативою міністра оборони Сергія Шойгу.