Росія направила ноту Україні через припинення "договору про дружбу"
|15:21 12.03.2019
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|Украина
Міністерство закордонних справ Росії у вівторок, 12 березня, направило до МЗС України ноту через припинення "Договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Російською Федерацією і Україною від 31 травня 1997 року".
"Закликаємо Україну дотримуватися свої двосторонні та міжнародні зобов'язання не на словах, а на ділі", - йдеться в повідомленні МЗС РФ, пише ZN,UA.
Російські дипломати заявили про те, що Україна грубо порушила кілька статтей договору, одним з пунктів яких РФ назвала "взаємну повагу суверенітету".
6 грудня Рада підтримала припинення дії Договору про дружбу з РФ. За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів. Важливо підкреслити, що Україна не розірвала Договір, а саме не продовжила. Документ вважається розірваним, якщо його дія припиняється достроково.
Договір про дружбу, співпрацю і партнерство між РФ та Україною, в якому закріплювався принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності існуючих кордонів, поваги територіальної цілісності та взаємного зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного, був підписаний у 1997 році. У 2008 році угода була автоматично продовжена на 10 років.
У МЗС України вважають, що Договір про дружбу з РФ виконав свою місію, але тепер документ вичерпав себе у всіх можливих сенсах.
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