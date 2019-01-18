Міністерство закордонних справ Росії у вівторок, 12 березня, направило до МЗС України ноту через припинення "Договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Російською Федерацією і Україною від 31 травня 1997 року".

"Закликаємо Україну дотримуватися свої двосторонні та міжнародні зобов'язання не на словах, а на ділі", - йдеться в повідомленні МЗС РФ, пише ZN,UA.

Російські дипломати заявили про те, що Україна грубо порушила кілька статтей договору, одним з пунктів яких РФ назвала "взаємну повагу суверенітету".

6 грудня Рада підтримала припинення дії Договору про дружбу з РФ. За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів. Важливо підкреслити, що Україна не розірвала Договір, а саме не продовжила. Документ вважається розірваним, якщо його дія припиняється достроково.

Договір про дружбу, співпрацю і партнерство між РФ та Україною, в якому закріплювався принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності існуючих кордонів, поваги територіальної цілісності та взаємного зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного, був підписаний у 1997 році. У 2008 році угода була автоматично продовжена на 10 років.

У МЗС України вважають, що Договір про дружбу з РФ виконав свою місію, але тепер документ вичерпав себе у всіх можливих сенсах.