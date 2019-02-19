Доклад ООН: В 2018 году 21 крымчанина осудили за уклонение от службы в российской армии
|15:01 12.03.2019
|0 комментариев
|Крым
В оккупированном Россией Крыму продолжается призыв местных жителей на срочную службу в Вооруженные силы РФ, в 2018 году 21 человек был приговорен к тюремному заключению за уклонение от службы.
Об этом сообщает мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, передает Сегодня.
Согласно данным доклада миссии, представленной на пресс-конференции во вторник, 12 марта, в Киеве, Россия продолжает подавлять свободу выражения мысли и критику, а также выражения взгляда на оккупацию полуострова.
"Крымские татары продолжают больше других страдать от нарушений прав человека... продолжают наблюдаться приговоры в уголовных делах против крымских татар за их возможное членство в религиозных мусульманских организациях, которые являются запрещенными в РФ", - говорится в докладе.
Кроме того, продолжается также призыв крымчан на службу в Вооруженных силах РФ.
Ещё на эту тему:
Україна направила в Гаагу вже шість інформаційних листів про злочини РФ окупованому Криму
Франція і Німеччина закликали РФ припинити переслідування противників анексії Криму
Курбедінов зберіг членство в колегії адвокатів окупованого Криму
Прокуратура АРК відкрила справу через обшук у проукраїнського
Мешканці окупованого Криму зможуть голосувати на виборах-2019
Freedom House визнав Україну "частково вільною" країною, а окупований Крим - "невільним"