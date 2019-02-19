В оккупированном Россией Крыму продолжается призыв местных жителей на срочную службу в Вооруженные силы РФ, в 2018 году 21 человек был приговорен к тюремному заключению за уклонение от службы.

Об этом сообщает мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, передает Сегодня.

Согласно данным доклада миссии, представленной на пресс-конференции во вторник, 12 марта, в Киеве, Россия продолжает подавлять свободу выражения мысли и критику, а также выражения взгляда на оккупацию полуострова.

"Крымские татары продолжают больше других страдать от нарушений прав человека... продолжают наблюдаться приговоры в уголовных делах против крымских татар за их возможное членство в религиозных мусульманских организациях, которые являются запрещенными в РФ", - говорится в докладе.

Кроме того, продолжается также призыв крымчан на службу в Вооруженных силах РФ.