Оккупанты сообщили, что второй блок Таврической ТЭС прошел аттестационную проверку

14:21 12.03.2019 0 комментариев Крым

Второй блок Таврической ТЭС прошел испытания, которые подтвердили его готовность к эксплуатации. 

Об этом сообщила пресс-служба филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга», передает Крыминформ.

В сообщении говорится, что завершившиеся 10 марта комплексные и аттестационные испытания энергоблока – парогазовой установки мощностью 235 МВт – являются заключительным этапом перед вводом в эксплуатацию второй очереди Таврической ТЭС. При этом сообщается, что "успешное завершение испытаний подтвердило готовность второго энергоблока к вводу в работу".

В ходе проверки проводилось тестирование парогазовой установки в различных эксплуатационных режимах. В ходе испытаний энергоблок работал в течение 72 часов с номинальной нагрузкой и в течение 8 часов с минимальной нагрузкой. 

Ранее оккупанты сообщили, что Крым начал поставки электроэнергии в Краснодарский край в "отдельные ночные часы".



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