Лечебное озеро Сакское в оккупированном Крыму заполнено нечистотами
|14:01 12.03.2019
|0 комментариев
|Крым
D оккупационном "правительстве" Крыма "с удивлением узнали", что неочищенные канализационные стоки продолжают попадать в лечебное озеро города Саки.
Посетив объекты водоотведения города, т.н. "вице-премьер" оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк и "министр" ЖКХ оккупированного Крыма Дмитрий Черняев "заметили текущие в Сакское озеро неочищенные сточные воды", сообщают Новости Крыма.
На сайте "министерства" ЖКХ оккупированного Крыма появилась информация о том, что после осмотра чиновниками места сбросов неочищенных стоков принято решение о сооружении временного напорного коллектора.
«Нужно исключить выход неочищенных сточных вод в лечебное озеро города Саки», – появилась запись на странице "министерства" в Фейсбуке.
Как отмечают пользователи Фейсбука на странице МинЖКХ Крыма, выясняется, что до сих пор люди «лечились», принимая грязи с нечистотами.
Кроме того, полное прекращение попадания сточных вод в озеро, даже в ближайшие три года, не решает другую проблему: вся санитарная зона вокруг водоема загрязнена бытовыми и промышленными отходами. Как будет решена эта проблема, пока не ясно.
Ещё на эту тему:
Поставщик "молочки" с Кубани травил фальсификатом крымских детей
Гаазький арбітраж може 1,5 року підраховувати збитки України від окупації Криму – "Нафтогаз України"
В окупованому Криму намагаються знести храм ПЦУ
Окупанти “реставрували” Ханську мечеть 1533 року сучасною плиткою
После "инцидента" в Керченском проливе в Думе призвали ужесточить требования к проходу иностранных судов через воды РФ
Судовладельцы обследовали горевшие в Черном море танкеры
Зубожілий російський терорист продає медаль за анексію Криму
В оккупированном Крыму туристов и отели обложат курортными штрафами