D оккупационном "правительстве" Крыма "с удивлением узнали", что неочищенные канализационные стоки продолжают попадать в лечебное озеро города Саки.

Посетив объекты водоотведения города, т.н. "вице-премьер" оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк и "министр" ЖКХ оккупированного Крыма Дмитрий Черняев "заметили текущие в Сакское озеро неочищенные сточные воды", сообщают Новости Крыма.

На сайте "министерства" ЖКХ оккупированного Крыма появилась информация о том, что после осмотра чиновниками места сбросов неочищенных стоков принято решение о сооружении временного напорного коллектора.

«Нужно исключить выход неочищенных сточных вод в лечебное озеро города Саки», – появилась запись на странице "министерства" в Фейсбуке.

Как отмечают пользователи Фейсбука на странице МинЖКХ Крыма, выясняется, что до сих пор люди «лечились», принимая грязи с нечистотами.

Кроме того, полное прекращение попадания сточных вод в озеро, даже в ближайшие три года, не решает другую проблему: вся санитарная зона вокруг водоема загрязнена бытовыми и промышленными отходами. Как будет решена эта проблема, пока не ясно.