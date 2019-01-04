"Газпромбанк" может расширить инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана
|13:41 12.03.2019
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|Азербайджан
Российский "Газпромбанк" рассматривает возможность финансирования в Азербайджане проектов в сфере сельского хозяйства и инфраструктуры.
Об этом во вторник, 12 марта? в Баку сообщил заместитель председателя правления банка Фамиль Садыгов. передает Trend.
По словам Садыгова, речь идет о проектах по созданию производственных предприятий в сфере сельского хозяйства и проектах по строительству автомобильных дорог.
Он отметил, что совместно с азербайджанской стороной ведется работа над созданием механизма для привлечения инвестиций "Газпромбанка" в различные сферы. В рамках пребывания в Баку представители банка также обсудят возможность привлечения средств с рынков капитала для финансирования этих проектов.
Издание сообщает, что в группу "Газпромбанка" входит множество различных компаний, которые действуют не только на финансовом рынке, но и на рынке драгоценных металлов, нефти и газа, строительства и других.
В Азербайджане банк участвовал в финансировании проекта SOCAR Polymer, выделив кредит на 489 миллионов долларов. Осенью прошлого года "Газпромбанк" также заключил соглашение с азербайджанской госкомпанией SOCAR и Российским экспортным центром. Документ позволит банку поддерживать поставки российского оборудования и услуг, которые востребованы в азербайджанских проектах.
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