Руководитель подразделения по борьбе с киберпреступностью ГДБОП МВД комиссар Явор Ковлев обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы в Болгарии в 2015 году.

В частности, по его словам, к кибер-атакам на сайт ЦИК причастна российская хакерская группа Fancy bear, сообщают Новости Болгарии.

«Группа связана с военной разведкой России и заподозрена в атаках на болгарские сайты в 2015 году во время избирательного процесса. В сущности они также манипулировали, как и избирательным процессом в США, где были заподозрены в перехвате корреспондеции представителей Демократической партии»,- пояснил Явор Ковлев.

Посольство России в Болгарии опровергло утверждения о причастности к хакерским атакам против болгарских госорганов и вмешательстве в местные выборы в 2015 году.