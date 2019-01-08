Спустя 3 года Болгария обвинила Россию в кибер-вмешательстве в выборы 2015 года
|13:21 12.03.2019
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|Болгария
Руководитель подразделения по борьбе с киберпреступностью ГДБОП МВД комиссар Явор Ковлев обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы в Болгарии в 2015 году.
В частности, по его словам, к кибер-атакам на сайт ЦИК причастна российская хакерская группа Fancy bear, сообщают Новости Болгарии.
«Группа связана с военной разведкой России и заподозрена в атаках на болгарские сайты в 2015 году во время избирательного процесса. В сущности они также манипулировали, как и избирательным процессом в США, где были заподозрены в перехвате корреспондеции представителей Демократической партии»,- пояснил Явор Ковлев.
Посольство России в Болгарии опровергло утверждения о причастности к хакерским атакам против болгарских госорганов и вмешательстве в местные выборы в 2015 году.
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