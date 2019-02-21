В оккупированный Крым приедут глава Госдумы и лидеры российских партий
|13:01 12.03.2019
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|Крым
Глава Госдумы и лидеры политических партий России примут участие в совместном заседании совета Государственной думы и "парламента" оккупированного Крыма.
Мероприятие состоится в Симферополе, сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу оккупационного ведомства.
Ожидается, что в оккупированный Крым приедут руководители фракций Государственной думы Российской Федерации: Сергей Неверов («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия»). Помимо этого ожидают приезда депутатов Госдумы, руководители муниципальных органов власти.
Заседание пройдет в ближайшую пятницу – 15 марта 2019 года.
При этом сообщается, что на центральных улицах Симферополя движение транспорта будет временно ограничено.
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