Глава Госдумы и лидеры политических партий России примут участие в совместном заседании совета Государственной думы и "парламента" оккупированного Крыма.

Мероприятие состоится в Симферополе, сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу оккупационного ведомства.

Ожидается, что в оккупированный Крым приедут руководители фракций Государственной думы Российской Федерации: Сергей Неверов («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия»). Помимо этого ожидают приезда депутатов Госдумы, руководители муниципальных органов власти.

Заседание пройдет в ближайшую пятницу – 15 марта 2019 года.

При этом сообщается, что на центральных улицах Симферополя движение транспорта будет временно ограничено.