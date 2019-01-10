В рамках сдачи второй специальной курсовой задачи экипаж спасательного буксирного судна «Капитан Гурьев» флота оккупантов выполнил комплекс аварийно-спасательных мероприятий в море.

Об этом сообщает Черноморская безопасность со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

В ходе судовых учений личный состав спасательного буксирного судна «Капитан Гурьев» отработал алгоритм плавания судна в узкости с переходом на аварийное управление судном, провел учения по борьбе за живучесть на ходу, по спасению личного состава с поверхности воды и по оказанию помощи аварийному кораблю в тушении пожара.

Кроме того, в ходе возвращения в пункт базирования в Новороссийскую военно-морскую базу, личный состав отработал мероприятия по плаванию судна в условиях малой видимости.

Обеспечение комплекса аварийно-спасательных мероприятий буксира «Капитан Гурьев» выполнял экипаж рейдового водолазного катера «РВК-764» Черноморского флота.