Политзаключенного Салединова поместили в спецблок СИЗО в РФ
|12:01 12.03.2019
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|Крым
Крымскотатарского политзаключенного, фигуранта «симферопольского дела Хизб ут-Тахрир» Айдера Салединова поместили в спецблок СИЗО в Ростове-на-Дону.
Об этом сообщает объединение «Крымская солидарность» в Facebook, передает ATR.
«По информации Лили Гемеджи стало известно о том, что Айдера Салединова, фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» поместили в спецблок. Причины ужесточения режима содержания неизвестны. По словам адвоката, практика этой процедуры в СИЗО позволяет сформировать негативную характеристику на всех тех, кто проходит по статье 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» — ATR)», — говорится в сообщении.
6 декабря 2018 года решением Северо-Кавказского окружного военного суда РФ Айдер Салединов был этапирован в СИЗО Ростова-на-Дону в составе симферопольской группы «дела Хизб ут-Тахрир».
Напомним, утром 12 октября 2016 года стало известно о проведении сразу в нескольких районах оккупированного Крыма незаконных обысков в домах крымских татар. После обысков были задержаны Рустем Исмаилов, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов, Узеир Абдуллаев и Теймур Абдуллаев. Их обвиняют в связях с организацией «Хизб ут-Тахрир».
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