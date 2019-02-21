В Краснодаре исследовали образцы сливочного масла от «ИП Безгина Е.М.», взятые в одном из детских дошкольных учреждений оккупированного Крыма.

Масло признано фальсификатом, не соответствующим требованиям ГОСТ, сообщили Новости Крыма со ссылкой на управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Образцы исследовались в Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории.

Сообщается, что в контрафактной продукции молочные жиры были заменены на растительные, при том, что на упаковке было указано «сливочное масло».

«Несоответствие продукции нормативным документам является нарушением техрегламента таможенного союза и квалифицируется как правонарушение по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Предпринимателя оштрафовали на 30 тыс. рублей. Выдали предписание о прекращении действия декларации на данную продукцию», – заявили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Какое крымское госучреждение осуществляло закупку некачественного продукта для детей – не сообщается.

Напомним, несовершенство системы государственных закупок приводит к тому, что в детских, школьных и больничных столовых Крыма подают в подавляющем большинстве фальсифицированные и зачастую опасные для здоровья продукты.

При этом, объемы фальсификата растут, и речь уже идет, по словам российского вице-премьера Крыма Юрия Гоцанюка, об угрозе «национальной безопасности».