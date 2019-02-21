Поставщик "молочки" с Кубани травил фальсификатом крымских детей
|11:41 12.03.2019
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|Крым
В Краснодаре исследовали образцы сливочного масла от «ИП Безгина Е.М.», взятые в одном из детских дошкольных учреждений оккупированного Крыма.
Масло признано фальсификатом, не соответствующим требованиям ГОСТ, сообщили Новости Крыма со ссылкой на управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
Образцы исследовались в Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории.
Сообщается, что в контрафактной продукции молочные жиры были заменены на растительные, при том, что на упаковке было указано «сливочное масло».
«Несоответствие продукции нормативным документам является нарушением техрегламента таможенного союза и квалифицируется как правонарушение по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Предпринимателя оштрафовали на 30 тыс. рублей. Выдали предписание о прекращении действия декларации на данную продукцию», – заявили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
Какое крымское госучреждение осуществляло закупку некачественного продукта для детей – не сообщается.
Напомним, несовершенство системы государственных закупок приводит к тому, что в детских, школьных и больничных столовых Крыма подают в подавляющем большинстве фальсифицированные и зачастую опасные для здоровья продукты.
При этом, объемы фальсификата растут, и речь уже идет, по словам российского вице-премьера Крыма Юрия Гоцанюка, об угрозе «национальной безопасности».
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