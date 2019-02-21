Россия переселила в оккупированный Крым полмиллиона этнических русских
|11:21 12.03.2019
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|Крым
Согласно имеющимся данным, Россия уже разместила на крымском полуострове до 500 тысяч этнических русских.
Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью турецкому информагентству Анадолу, передает QHA.
Таким образом, отметил нардеп, налицо политика изменения этнической карты Крыма, которую Россия продолжает проводить уже много веков.
Вместе с тем, глава Меджлиса рассказал и о репрессиях против крымскотатарского народа на оккупированном полуострове.
Возможно, сегодня не так просто за ночь загнать людей в поезда и отправить в Сибирь. Используются другие методы давления на крымских татар. Ведущих общественных деятелей крымских татар сажают в тюрьмы. Молодежь насильно забирают в российскую армию. Людей запугивают, принуждая покинуть Крым, — отметил Чубаров.
Политик добавил, что вместе с репрессиями и насильственным изменением демографической ситуации в Крыму Москва размещает на полуострове самое современное оружие.
В частности, речь идет о ракетах большой дальности и современных военных самолетах.
Ранее уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что Россия завезла в аннексированный Крым с 2014 года от 800 тысяч до 1 миллиона своих граждан.
Накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия переселяет на территорию Крыма десятки тысяч своих граждан, среди которых может быть много людей с криминальным прошлым.
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