Согласно имеющимся данным, Россия уже разместила на крымском полуострове до 500 тысяч этнических русских.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью турецкому информагентству Анадолу, передает QHA.

Таким образом, отметил нардеп, налицо политика изменения этнической карты Крыма, которую Россия продолжает проводить уже много веков.

Вместе с тем, глава Меджлиса рассказал и о репрессиях против крымскотатарского народа на оккупированном полуострове.

Возможно, сегодня не так просто за ночь загнать людей в поезда и отправить в Сибирь. Используются другие методы давления на крымских татар. Ведущих общественных деятелей крымских татар сажают в тюрьмы. Молодежь насильно забирают в российскую армию. Людей запугивают, принуждая покинуть Крым, — отметил Чубаров.

Политик добавил, что вместе с репрессиями и насильственным изменением демографической ситуации в Крыму Москва размещает на полуострове самое современное оружие.

В частности, речь идет о ракетах большой дальности и современных военных самолетах.

Ранее уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что Россия завезла в аннексированный Крым с 2014 года от 800 тысяч до 1 миллиона своих граждан.

Накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия переселяет на территорию Крыма десятки тысяч своих граждан, среди которых может быть много людей с криминальным прошлым.