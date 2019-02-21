Два палубных учебно-боевых штурмовика Су-25УТГ перебазировались на аэродром Саки в оккупированном Крыму для тренировок на наземном испытательном тренировочном комплексе корабельной авиации (НИТКА).

Об этом ТАСС сообщил источник в военном ведомстве, передает Flot.com.

"Два Су-25УТГ из состава 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка (279-й ОКИАП) морской авиации ВМФ перелетели в Саки, где расположен комплекс НИТКА, для тренировки летчиков-палубников", – сказал собеседник агентства.

279-й ОКИАП базируется на аэродроме Североморск-3. Это единственный полк в составе морской авиации ВМФ России, на вооружении которого стоят палубные самолеты Су-25УТГ, МиГ-29К и Су-33. Эти самолеты принимают участие в дальних походах тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

В начале февраля источник рассказал, что в оккупированный Крым отправятся и несколько молодых пилотов, которым еще ни разу не доводилось совершать посадку на палубу "Адмирала Кузнецова". Они будут тренироваться на учебно-боевых самолетах Су-25УТГ, а затем – на штатных палубных истребителях Су-33.

Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный (НИТКА) имитирует палубу авианосца. Он предназначен для отработки техники взлета и посадки самолета на авианосец и представляет собой специальную стальную взлетно-посадочную полосу, оборудованную трамплином и аэрофинишерами.