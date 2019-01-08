В Європарламенті висловлюються за необхідність збереження твердої позиції ЄС щодо санкцій проти РФ

10:41 12.03.2019 0 комментариев Украина

В Європейському парламенті висловлюються за необхідність збереження твердої позиції Європейського Союзу щодо санкцій проти Російської Федерації, запроваджених через окупацію українських територій.

Про це на дебатах Європарламенту у Страсбурзі заявила латвійський депутат від політичної групи Європейської народної партії Сандра Калнієте, яка є доповідачем щодо стану політичних відносин між ЄС та РФ, передає УНІАН.

“Сьогодні після п’яти років з часу окупації Криму ми наголошуємо, що не буде повернення до звичайного порядку ведення справ, поки Росія повністю не відновить територіальну цілісність України”, - наголосила Калнієте.

Доповідач заявила, що ЄС має переглянути підґрунтя відносин з Росією, оскільки вона більше не може вважатися стратегічним партнером.

“Застарілу угоду про партнерство і співпрацю між ЄС і Росією потрібно переглянути і усі майбутні рамки для відносин ЄС-Росія мають базуватися на повній повазі до міжнародного права і принципів ОБСЄ”, - відзначила євродепутат.

“Час для приємної і дипломатичної мови завершився. На жаль, немає місця, простору або часу для нових масштабних ініціатив співпраці з Росією. Практично немає можливостей для будь-якої співпраці в той час як Росія продовжує окупацію частин України і гібридні атаки на інші європейські країни”, - наголосила вона.

При цьому, доповідач зауважила, що ЄС має продовжувати вибіркову взаємодію з Росією у сферах життєво важливого значення для Євросоюзу, серед яких глобальні виклики кліматичних змін, енергетична безпека, нерозповсюдження зброї масового знищення, боротьба з тероризмом тощо. “Ми маємо займати тверду позицію щодо санкцій, які мають продовжуватися до того часу, поки триватимуть порушення Росією міжнародного права”, - наголосила Калнієте. 

У цьому зв’язку вона висловила позицію, що необхідно запроваджувати більше санкцій в разі більших порушень з боку Росії, і навпаки – менше санкцій за менше порушень.

Також доповідач заявила, що з огляду на серйозне погіршення ситуації з правами людини в Росії, Рада ЄС має перейти до затвердження європейського аналогу акту Магнітського, створивши санкційний режим проти осіб, відповідальних за порушення прав людини. 

Разом з тим, вона заявила, що проект “Північний потік-2” має бути зупинений, оскільки посилює залежність ЄС від постачання російського газу, загрожує внутрішньому ринку ЄС та не відповідає енергетичній політиці та закордонної політики безпеки ЄС. Крім того, за її словами, на сході України мова може йти лише про політичне урегулювання конфлікту.

“І ми маємо схвалювати заходи зі зміцнення довіри на Донбасі вздовж лінії розмежування. ЄС має просувати ідею миротворчої операції під егідою ООН у цьому регіоні на сході України”, - наголосила вона.

 



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