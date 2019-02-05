Российскую гиперзвуковую ракету планируют запустить с морского носителя

10:21 12.03.2019 0 комментариев Россия

Российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" в конце 2019 года впервые запустят с боевого корабля - фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков".

Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В конце текущего года планируется начать испытания ракеты с морского носителя - головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", входящего в состав Северного флота", - сказал собеседник агентства. Ранее тесты ракеты проводились только с берегового стенда, напомнил источник.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Как сообщил 20 февраля президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, новейшая российская гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов, а ее дальность может превышать 1 тыс. км. Глава государства отмечал, что "Циркон" может уничтожать как морские, так и наземные цели. Президент также сообщил, что применение новой ракеты предусмотрено с кораблей и подлодок уже произведенных или строящихся под ракетные комплексы "Калибр".

Позднее контр-адмирал в отставке, кандидат технических наук Всеволод Хмыров сообщил журналистам, что вооруженные "Цирконом" корабли и субмарины смогут за пять минут уничтожить на территории США ключевые элементы управления, в частности ракетами, которые могут быть развернуты в Европе.

 



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