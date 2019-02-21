Українська авіакомпанія SkyUp запускає рейси з Києва в Єреван (Вірменія), Варни і Бургас (Болгарія).



Про це повідомила прес-служба авіаперевізника у Facebook, передає Главком.



«Ми відкриваємо продаж квитків на нові напрямки SkyUp Airlines зі столиці», - йдеться у повідомленні.



З 11 березня відкривається продаж квитків на рейси Київ - Єреван з вильотом з аеропорту Бориспіль (термінал F), а початок польотної програми стартує з 17 травня 2019 року.



Рейси відбуватимуться двічі на тиждень, зокрема, щопонеділка і щоп'ятниці. Вартість квитка в один кінець від 1829 грн (без багажу).



Рейс Київ - Варна з аеропорту Бориспіль (термінал F) запускають з 14 червня 2019 року. Рейси плануються щоп'ятниці, вартість квитка в один кінець від 1325 грн (без багажу).



З Києва, зокрема, з аеропорту Бориспіль (термінал F) до Бургасу розпочнуться з 31 травня 2019 року. Частота рейсів становитиме 2-3 рази на тиждень, а вартість квитка в один кінець від 1325 грн (без багажу).







