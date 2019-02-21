Наталя Мокряк, мати полоненого лейтенанта ВМС ЗС України Романа Мокряка, нагадала про Глондаря та Корінько, які перебувають у полоні вже п’ятий рік, і закликала звільнити всіх полонених українців.

Про це вона заявила, виступаючи у штаб-квартирі ООН, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Крім 24 полонених моряків у нас ще є інші в’язні. На тимчасово окупованих територіях перебувають до ста в’язнів, наших військових, захисників”, - зазначила вона.

Мокряк розповіла, що серед ув’язнених є двоє військовополонених, які вже п’ятий рік перебувають у полоні.

“Це мої земляки Глондар і Корінько. У них двоє маленьких діточок. І одна дівчинка народилася вже після того, як тато потрапив у полон. Їй вже чотири роки і вона ще жодного разу не бачила свого тата. І він жодного разу не обійняв свою донечку”, - зазначила вона.

Мокряк закликала звільнити не лише моряків, які незаконно утримуються у Москві, а й інших військовополонених українців на тимчасово окупованих територіях.

“З думками про звільнення своїх синів, військовополонених моряків, я дуже хочу, щоб всі підтримали і звільнення наших військових, які зараз перебувають на тимчасово окупованій території”, - підсумувала вона.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 11 березня, Наталя Мокряк, мати полоненого лейтенанта ВМС ЗС України Романа Мокряка та Ольга Оприско, донька полоненого старшого матроса ВМС ЗС України Андрія Оприска виступили у штаб-квартирі ООН із закликом до світу бути об’єднаним з Україною та допомогти звільнити полонених українців.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі Російської Федерації у районі Керченської протоки обстріляли і захопили три українських військових кораблі, які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя, а також 24 моряків.

Наразі вони знаходяться у Москві, в СІЗО. Всі вони визнали себе військовополоненими.

18 грудня 2018 року, Генасамблея ООН в ухваленій більшістю голосів резолюції про мілітаризацію Криму висловила серйозне занепокоєння “безпідставним” нападом на українські кораблі, пораненням і захопленням їхніх екіпажів" і закликала негайно їх звільнити.