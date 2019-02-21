11 полонених моряків відправили на психологічну експертизу
|09:21 12.03.2019
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|Крым
Російські слідчі призначили психолого-психіатричну експертизу для 11 захоплених в полон українських моряків.
Про це повідомив Адвокат Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook, передає Укрінформ.
"Слідче управління ФСБ призначило проведення психолого-психіатричної експертизи стосовно ще трьох військовополонених українських моряків... Всього станом на поточний день слідство призначило амбулаторну психолого-психіатричну експертизу стосовно 11 військовополонених", - написав Полозов.
Так, 11 березня слідчі заходи проводилися стосовно Євгена Семидоцького, Андрія Ейдера і Сергія Попова.
Він також зазначив, що захист був проти призначення даної експертизи.
Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі Російської Федерації в районі Керченської протоки обстріляли і захопили три українських військових корабля, які здійснювали плановий перехід з Одеси в Маріуполь, а також 24 моряків. Зараз вони знаходяться в Москві, в СІЗО. Всі вони визнали себе військовополоненими.
18 грудня 2018 року Генасамблея ООН в прийнятій більшістю голосів резолюції про мілітаризації Криму висловила серйозну стурбованість "безпідставним" нападом на українські кораблі, пораненням і захопленням їх екіпажів і закликала негайно їх звільнити.
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