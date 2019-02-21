Російські слідчі призначили психолого-психіатричну експертизу для 11 захоплених в полон українських моряків.

Про це повідомив Адвокат Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook, передає Укрінформ.

"Слідче управління ФСБ призначило проведення психолого-психіатричної експертизи стосовно ще трьох військовополонених українських моряків... Всього станом на поточний день слідство призначило амбулаторну психолого-психіатричну експертизу стосовно 11 військовополонених", - написав Полозов.

Так, 11 березня слідчі заходи проводилися стосовно Євгена Семидоцького, Андрія Ейдера і Сергія Попова.

Він також зазначив, що захист був проти призначення даної експертизи.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі Російської Федерації в районі Керченської протоки обстріляли і захопили три українських військових корабля, які здійснювали плановий перехід з Одеси в Маріуполь, а також 24 моряків. Зараз вони знаходяться в Москві, в СІЗО. Всі вони визнали себе військовополоненими.

18 грудня 2018 року Генасамблея ООН в прийнятій більшістю голосів резолюції про мілітаризації Криму висловила серйозну стурбованість "безпідставним" нападом на українські кораблі, пораненням і захопленням їх екіпажів і закликала негайно їх звільнити.