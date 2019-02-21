Міністерство культури та Міністерство закордонних справ готують відповідь на дії російської влади в окупованому Криму щодо стану архітектурно-археологічного комплексу «Стародавнє місто Пантікапей» у центрі Керчі.

Про це повідомляє Крим.Реалії, передає Укрінформ.

«Зараз Міністерством культури України спільно з Міністерством закордонних справ ведеться спільна робота з підготовки відповіді української сторони на дії окупаційної влади на пам’ятнику археології національного значення», – наголосили у Мінкульті у відповіді на запит.

У прес-службі повідомили, що Росія несе відповідальність за збереження подібних пам’ятників.

Зазначається, що у лютому з території античного Пантікапею вивезли колони, про загрозу обвалення яких повідомляли раніше.

«При цьому, виходячи з положень статті 5 Конвенції про захист культурних цінностей, в разі збройного конфлікту від 14.05.1954 року, Російська Федерація як держава-окупант повинна в тісній співпраці з Україною вживати необхідних заходів для збереження культурних цінностей, розташованих на тимчасово окупованій території України», – наголосили у відомстві.

Пантікапей – давньогрецьке місто, засноване наприкінці VII століття до нашої ери вихідцями з Мілета на місці сучасної Керчі. Руїни Пантікапея є пам’яткою культурної спадщини національного значення України