Україна готує відповідь на дії РФ щодо античного Пантікапея в окупованій Керчі
|09:01 12.03.2019
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|Крым
Міністерство культури та Міністерство закордонних справ готують відповідь на дії російської влади в окупованому Криму щодо стану архітектурно-археологічного комплексу «Стародавнє місто Пантікапей» у центрі Керчі.
Про це повідомляє Крим.Реалії, передає Укрінформ.
«Зараз Міністерством культури України спільно з Міністерством закордонних справ ведеться спільна робота з підготовки відповіді української сторони на дії окупаційної влади на пам’ятнику археології національного значення», – наголосили у Мінкульті у відповіді на запит.
У прес-службі повідомили, що Росія несе відповідальність за збереження подібних пам’ятників.
Зазначається, що у лютому з території античного Пантікапею вивезли колони, про загрозу обвалення яких повідомляли раніше.
«При цьому, виходячи з положень статті 5 Конвенції про захист культурних цінностей, в разі збройного конфлікту від 14.05.1954 року, Російська Федерація як держава-окупант повинна в тісній співпраці з Україною вживати необхідних заходів для збереження культурних цінностей, розташованих на тимчасово окупованій території України», – наголосили у відомстві.
Пантікапей – давньогрецьке місто, засноване наприкінці VII століття до нашої ери вихідцями з Мілета на місці сучасної Керчі. Руїни Пантікапея є пам’яткою культурної спадщини національного значення України
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