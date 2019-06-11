Орієнтовна дата винесення рішення у справі про скіфське золото" - 11 червня

08:41 12.03.2019 0 комментариев Крым

Апеляційний суд Амстердама оголосить рішення щодо апеляції у справі про повернення в Україну колекції скіфського золота, яке було відправлене з кримських музеїв на виставку в Нідерландах ще до окупації півострова Росією, 11 червня 2019 року.

Про це повідомила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова на сторінці у Facebook, передає Укрінформ.

"Рішення буде 11.06.2019", - написала Джапарова.

Водночас, заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Сергій Петухов на сторінці у Facebook додав, що “Апеляційний суд Амстердама визначив 11 червня як орієнтовну дату винесення рішення у справі про скіфське золото".

Як повідомлялося раніше, суд Амстердама 11 березня розпочав розгляд апеляції у справі щодо повернення в Україну колекції скіфського золота, яке було відправлене з кримських музеїв на виставку в Нідерландах ще до окупації півострова Росією.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну.

Рішення було ухвалене на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на це рішення суду.

Скіфське золото, допоки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.



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