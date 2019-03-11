Сразу нескольким украинским узникам Кремля необходима срочная медицинская помощь
|08:01 12.03.2019
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|Крым
Сразу нескольким украинским узникам Кремля необходима срочная медицинская помощь.
Об этом на своей странице в Facebook написала украинский омбудсмен Людмила Денисова, сообщает Апостроф.
"Встретилась с заместителем председателя Миссии ЕС в Украине Анникой Вальдеманн. Обсудили вопрос о необходимости проведения срочной операции 20-летнему политзаключенному Павлу грибы, содержащегося в Ростове-на-Дону. Во время встречи также речь шла о предоставлении медицинской помощи трем раненым военнопленным морякам: Василий Сороке, Андрей Эйдер и Андрею Артеменко", - написала она.
По словам Денисовой, помощь медиков в срочном порядке нужна и крымскому татарину Эдему Бекирову, который находится в тяжелом состоянии в симферопольском СИЗО (на территории временно аннексированного Крыма).
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